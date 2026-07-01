پیشکسوت موسیقی مقامی غرب مازندران درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سیفالدین زکیپور، از استادان پیشکسوت موسیقی بومی و نوازندگان نامآشنای نی در غرب مازندران چهارشنبه شب دار فانی را وداع گفت و درگذشت وی موجب تأثر هنرمندان، دوستداران فرهنگ بومی و اهالی موسیقی این استان شد.
زندهیاد زکیپور سالها در زمینه حفظ، ترویج و آموزش موسیقی محلی مازندران و هنر نوازندگی نی فعالیت داشت و نقش مؤثری در انتقال میراث موسیقایی این خطه به نسلهای جوان ایفا کرد.
بر اساس اعلام خانواده آن مرحوم، مراسم تشییع پیکر این هنرمند فقید ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه پنجشنبه از گلزار شهدای یوسف رضا چالوس برگزار و سپس برای خاکسپاری به آرامستان روستای کینج از توابع بخش کجور منتقل خواهد شد.
جامعه هنری و فرهنگی غرب مازندران در پیامی ضمن ابراز همدردی با خانواده این هنرمند، فقدان وی را ضایعهای برای موسیقی بومی استان دانسته و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی مسئلت کردند.
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