به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار کرد: در پی اعلام سرقت مقدار قابل‌توجهی طلا از منزل یکی از شهروندان، شناسایی عامل یا عاملان این سرقت در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با تشریح جزئیات پرونده افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد ورود سارق به منزل بدون تخریب درها و پنجره‌ها انجام شده است؛ موضوعی که احتمال دسترسی فردی آشنا به محل و آگاهی از شرایط ساختمان را مطرح کرد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی، فنی و اطلاعاتی موفق شدند هویت متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.

خورشاد با اشاره به اعتراف متهم به ارتکاب سرقت تصریح کرد: فرد دستگیرشده از همسایگان مالباخته بود و در جریان بازجویی‌ها، سوءاستفاده از اعتماد و موقعیت همسایگی را به‌عنوان زمینه ارتکاب این سرقت مطرح کرد.

وی خاطرنشان کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده، حدود ۶۰۰ گرم طلاجات مسروقه کشف شد و متهم پس از تکمیل تحقیقات برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.