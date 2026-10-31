کشف ۲۰۰ گرم طلای سرقتی در شرق مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان در شرق مازندران مبنی بر سرقت طلاجات، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در اظهارات خود اعلام کرد که طی یک ماه گذشته چندین مراسم در منزل وی برگزار شده بود و پس از آن متوجه سرقت طلاهای خود شد؛ این در حالی بود که هیچ‌گونه آثار تخریب یا ورود اجباری به محل مشاهده نمی‌شد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی و بررسی سرنخ‌های به‌دست‌آمده، اثر انگشت یکی از مظنونان را با فردی از همسایگان شاکی مطابقت دادند. همچنین بررسی تراکنش‌های مالی این فرد از جابه‌جایی مبالغ قابل توجهی پول حکایت داشت.

خورشاد با اشاره به دستگیری متهم تصریح کرد: فرد دستگیرشده در جریان تحقیقات و بازجویی‌ها به ارتکاب سرقت اعتراف کرد و مدعی شد طلاهای سرقتی را برای فروش در اختیار دوست‌پسر خود قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات، فردی که در زمینه خرید و فروش طلا فعالیت داشت و طلاهای مسروقه به وی فروخته شده بود، احضار شد و با پیگیری‌های پلیسی، ۲۰۰ گرم طلای سرقتی به ارزش تقریبی ۵۱ میلیارد و ۲۶۷ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران در پایان گفت: طلاهای کشف‌شده پس از طی مراحل قانونی به صاحب آن مسترد شد و پرونده متهمان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.