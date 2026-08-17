مرد عنکبوتی سارق طلاها در مازندران به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامع خورشاد از کشف راز یک سرقت حرفه‌ای از طلافروشی در یکی از شهرهای استان پس از گذشت دو سال خبر داد.

سرهنگ خورشاد با اشاره به بررسی ویژه این پرونده اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از یک واحد طلافروشی و با توجه به گذشت مدت قابل توجهی از زمان وقوع جرم، موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات تخصصی و بررسی‌های انجام‌شده نشان داد سارق پیش از اجرای نقشه، محل مورد نظر را به دقت شناسایی کرده و با اطلاع از نقاط ضعف سامانه حفاظتی و پایین بودن سطح امنیتی طلافروشی، نقشه سرقت را طراحی کرده است.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: متهم برای ورود به محل، از ساختمان مجاور استفاده کرده و پس از تخریب سقف، مسیر دسترسی به طلافروشی را ایجاد کرده است.

خورشاد بیان کرد: سارق با توجه به ارتفاع پایین محل نصب حسگرهای سیستم هشداردهنده، خود را از سقف آویزان کرده و با عبور از محدوده تحت پوشش حسگرها به محل نگهداری طلاها دسترسی پیدا کرده است.

وی گفت: متهم پس از دسترسی به طلاها، با استفاده از سیم مفتول، اموال سرقتی را به سمت بالا منتقل کرده و از مسیر ایجادشده از محل متواری شده است؛ شگردی که به دلیل نحوه اجرای آن، در جریان تحقیقات با عنوان «مرد عنکبوتی» شناخته شد.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران ارزش طلاهای سرقت‌شده را حدود ۶۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: کارآگاهان پس از انجام اقدامات فنی، تخصصی و اطلاعاتی، هویت متهم را شناسایی و در نهایت موفق به دستگیری وی شدند.

خورشاد خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی درباره ابعاد این پرونده و اموال سرقت‌شده ادامه دارد.