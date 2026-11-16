به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، از تعیین تکلیف و تصویب کلیات مرحله نخست طرح جامع شهر شیراز در افق ۱۴۲۰ خبر داد و گفت: حفاظت از هویت بافت تاریخی، صیانت از حریم حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و تثبیت طرح‌های مصوب پیشین، از محورهای اصلی طرح جامع شیراز است.

وی افزود: حفاظت از باغات قصردشت با تکیه بر سازوکارهای تشویقی برای جلب مشارکت مالکان، به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی در جلسه بررسی طرح جامع شیراز مورد توجه قرار گرفت.

کاظمیان ادامه داد: همچنین با توجه به مخاطرات ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه قره‌باغ، بر ضرورت کنترل دقیق این محدوده و تسریع در اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس زیرساختی و حمل‌ونقل تأکید شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مصوبات شانزدهمین نشست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال جاری اظهار کرد: در این نشست، کلیات مرحله نخست طرح جامع شیراز به تصویب رسید و مقرر شد اسناد مربوطه تکمیل شود.

وی یادآور شد: همچنین مرحله دوم طرح جامع شیراز، شامل مناطق پیرامونی آرامگاه‌های سعدی و حافظ، باید برای بررسی نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، کاظمیان در پایان با اشاره به دیگر دستور کار این نشست خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی حوزه آبریز سد طالقان نیز در دستور کار دوم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار داشت که به دلیل کمبود وقت، بررسی و تصمیم‌گیری درباره آن به جلسه بعد موکول شد.