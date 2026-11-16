به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، در جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب تشکیل شد، رئیس و معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت از سفر اخیر به عربستان و اقدامات صورت گرفته برای عملیات حج پیش رو گزارش داده و تصریح کردند؛ با توجه به امضای تفاهمنامه سهمیه ۸۵ هزار نفری حج ۱۴۰۶ و شرایط جدید در کشور میزبان، تعداد زائران ایرانی در ظرف کمتر از سی روز باید مشخص و به طرف مقابل اعلام شود.

در این نشست، علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج وزیارت با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای اینکه تعداد زائران بیشتری به سرزمین وحی اعزام شوند، تاکید کرد: نظام بودجه بندی برای کمیته های مختلف تغییراتی خواهد داشت و تلاش بر این است که کمیسیون قیمت گذاری هر چه سریع تر به نتیجه برسد.

وی افزود: دست اندرکاران مجموعه حج و زیارت خود را خادم حجاج، عمره گزاران و زائران عتبات عالیات می دانند و باتوجه به شرایط کشور آنچه را موجب کاهش هزینه ها، اعزام حداکثری منتظران سفر حج و تسهیل امر زیارت شود، پیگیری و اجرا خواهند کرد.

رشیدیان همچنین از مشخص شدن سود پول جاماندگان حج گذشته توسط بانک ذی ربط با توجه به مدت زمان و میزان مبلغ واریزی خبرداد و نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت هم تصریح کرد که این مبلغ هرچه سریعتر به حساب افراد واریز و اطلاع رسانی لازم انجام شود.

در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین نواب سرپرست حجاج ایرانی، با اشاره به اینکه زائران حج ۱۴۰۶ انتظار دارند که پس از سفر هیئت حج جمهوری اسلامی ایران به عربستان تکلیف سفر حج شان روشن شود، خواستار تشکیل کارگروهی تحت نظارت رئیس سازمان حج و زیارت برای تصمیم گیری در باره مسائل پیش رو و انعکاس آن توسط روابط عمومی این سازمان به متقاضیان شد.

سرپرست حجاج ایرانی همچنین به برخی راهکارها که می تواند به کاهش هزینه های حج منجر شود، اشاره کرد و با توجه به اینکه در سال های قبل در این ایام کاروان ها تشکیل و جلسات آموزشی در حال برگزاری بود، از معاون حج و عمره سازمان حج خواست بدلیل ضیق وقت تدابیر لازم اندیشیده شود تا بلافاصله بعد از مشخص شدن میزان و نرخ ارز و اعلام قیمت حج، ثبت نام ها نهایی و امور اجرایی و آموزشی به سرعت انجام شود.

اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج هم با بیان اقدامات و دستاوردهای سفر هیئت حج کشورمان و مذاکره با وزیر و معاونان وزارت حج و عمره عربستان و شرکت در کنفرانس و نمایشگاه حج، به مشارکت در کارگاه های آموزشی حج، برگزاری جلسه با شرکت های نقل زمینی و توافقات اولیه، شرکت های هواپیمایی ناس وهواپیمایی کشوری عربستان، شرکت های ارائه دهنده خدمات پزشکی، خدمات الکترونیکی، تأمین کننده زیر ساخت خدمات، خدمات دهنده مشاعر مقدسه و تأمین کنندگان مسکن اشاره کرد.

وی تصریح کرد: برخی هزینه های سفر حج حکومی است و درحال حاضر نمی توان تغییری داد ولی درمورد هزینه های غیرحکومی درتلاش هستیم با تغییرسیاست ها و رویه ها تا حد امکان هزینه ها را کاهش دهیم که به اعزام تعداد بیشتری از زائران منجر خواهد شد.

رضایی با اشاره به اینکه فرصت دریافت رقم طلب زائران حج پیش رو ۸ بهمن ماه اعلام شده است به تشریح راهکارهای پیش بینی شده برای دریافت قیمت حج ۱۴۰۶ از زائران با توجه به زمانبندی عملیات حج پرداخت و تصریح کرد: موضع مسئولان وزارت حج عربستان ، انجام سفرهای عمره است و پیرو مذاکرات صورت گرفته قرار است نتیجه در روزهای آینده به سازمان حج منعکس شود.

این جلسه با گزارش سید علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت درخصوص مذاکرات با شرکت های خدمات دهنده درسفر هیئت ایرانی به عربستان پایان یافت و وی به افزایش هزینه ها در حوزه درمان و لزوم بکارگیری تعداد بیشتری از نیروهای سعودی طبق دستورالعمل های کشور میزبان اشاره کرد.

وی افزود: تاکنون از بیش از ۷۰ هزار نفری که در سیستم این مرکز ثبت شده اند حدود ۹۴۰۰ نفر برای معاینات پزشکی مراجعه نکرده اند. معاینات بیش از ۵۷ هزار و ۴۰۰ نفر نیز تائید شده و برای ۲۶۴ نفرعدم تائید درج شده است.