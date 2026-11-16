به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، یک فروند نفتکش متخلف که برخلاف مقررات اعلام‌شده و در مسیر غیرمجاز در شرق تنگه هرمز، با سامانه های ناوبری خاموش درحال تردد بود، با مین دریایی برخورد کرد و دچار آتش‌سوزی شد.

از ساعت ۲۳:۰۰ روز گذشته تاکنون، این سومین نفتکش متخلف است که براثر برخورد با مین دریایی در شرق تنگه هرمز، دچار آتش سوزی شده و از حرکت بازمانده است.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه، به رغم دروغ پردازی های رییس جمهور آمریکا، تنگه هرمز بسته است و تا هر وقت جمهوری اسلامی ایران لازم بداند، بسته خواهد ماند، تاکید کرد؛ تمامی شناورها موظف‌ هستند در مسیرهای مجاز تردد کرده و مقررات اعلامی نیروهای مسلح ایران را رعایت کنند.همچنین برای چندمین بار به تمامی شرکت‌های کشتیرانی و مالکان نفتکش‌ها هشدار داده می‌شود از تردد در مسیرهای غیرمجاز و خاموش‌کردن سامانه‌های ناوبری خودداری کنند.