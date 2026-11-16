به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شهابی در تشریح جزئیات این خبر،اظهار کرد: پنج پرونده مربوط به محوطه‌های تاریخی واقع در شهرستان‌های پارسیان، بستک و جزیره هرمز در جلسه شورای ثبت میراث فرهنگی استان مطرح و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه مستندات و مدارک مربوط به هر یک از محوطه‌های تاریخی ارائه شد و اعضای شورا پس از بررسی کارشناسی، تبادل نظر و ارزیابی مستندات موجود هر پنج پرونده را تأیید کردند.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، ادامه داد: پرونده‌های تأیید شده پس از طی مراحل مربوط در شورای ثبت میراث فرهنگی استان برای بررسی نهایی و انجام مراحل قانونی ثبت در فهرست آثار ملی کشور به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال می‌شوند.

شهابی با اشاره به اهمیت شناسایی و مستندسازی محوطه‌های تاریخی استان، بیان کرد: بررسی و معرفی آثار تاریخی در مناطق مختلف هرمزگان گامی مؤثر در شناخت دقیق‌تر پیشینه تاریخی و فرهنگی استان و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای حفاظت و صیانت از این میراث ارزشمند است.

وی خاطرنشان کرد: توجه به ظرفیت‌های تاریخی شهرستان‌ها و جزایر هرمزگان و پیگیری پرونده‌های ثبتی از جمله اقداماتی است که با هدف شناسایی، معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی استان دنبال می‌شود.