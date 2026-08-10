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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۰

طالب‌نیا: حریم ۳ اثر تاریخی کردستان به تصویب رسید

طالب‌نیا: حریم ۳ اثر تاریخی کردستان به تصویب رسید

سنندج- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان گفت: سه پرونده مرتبط با حریم آثار تاریخی و فرهنگی استان پس از بررسی‌های کارشناسی در شورای حریم استان تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا عصر دوشنبه در نشست شورای حریم استان از تصویب سه پرونده میراثی استان در نشست شورای حریم خبر داد و گفت: بررسی دو پرونده دیگر به منظور تکمیل مستندات به نشست آینده این شورا موکول شد.

وی اظهار کرد: در این نشست چند پرونده مرتبط با تعیین و بازنگری حریم آثار تاریخی و فرهنگی استان در دستور کار قرار گرفت و ابعاد مختلف آنها از منظر فنی و کارشناسی بررسی شد.

وی افزود: بازنگری نقشه حریم عمارت خسروآباد سنندج، حریم پیشنهادی تپه قلعه‌کهنه روستای سیس در شهرستان دهگلان، حریم پیشنهادی تپه قلعه‌کهنه روستای گل‌تپه دیواندره، حریم پیشنهادی محوطه شار سور بانه و همچنین پرونده پارک ۱۵ خرداد شهر بانه به عنوان نماد مقاومت مردم این شهر در دوران دفاع مقدس از جمله موارد مطرح‌شده در این نشست بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان ادامه داد: پرونده مربوط به آثار دفاع مقدس نیز برای نخستین‌بار در شورای حریم استان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که از اهمیت ویژه‌ای در حوزه حفاظت و ثبت میراث معاصر برخوردار است.

طالب‌نیا با اشاره به روند بررسی پرونده‌ها بیان کرد: اعضای شورای حریم پس از ارزیابی مستندات، نقشه‌ها و پیشنهادهای کارشناسی، سه پرونده را به تصویب رساندند و مقرر شد بررسی دو پرونده باقی‌مانده پس از تکمیل اطلاعات و مستندات لازم در نشست بعدی شورا انجام شود.

وی تأکید کرد: تعیین دقیق حریم آثار تاریخی و فرهنگی یکی از الزامات اساسی برای حفاظت مؤثر از این بناها و محوطه‌هاست و می‌تواند از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تعرض به عرصه آثار و آسیب به هویت تاریخی مناطق جلوگیری کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان خاطرنشان کرد: صیانت از عرصه و حریم آثار تاریخی، علاوه بر حفاظت از میراث فرهنگی، زمینه را برای بهره‌گیری اصولی از ظرفیت‌های گردشگری و انتقال ارزش‌های تاریخی و فرهنگی استان به نسل‌های آینده فراهم می‌کند.

کد مطلب 6913357

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