به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالبنیا عصر دوشنبه در نشست شورای حریم استان از تصویب سه پرونده میراثی استان در نشست شورای حریم خبر داد و گفت: بررسی دو پرونده دیگر به منظور تکمیل مستندات به نشست آینده این شورا موکول شد.
وی اظهار کرد: در این نشست چند پرونده مرتبط با تعیین و بازنگری حریم آثار تاریخی و فرهنگی استان در دستور کار قرار گرفت و ابعاد مختلف آنها از منظر فنی و کارشناسی بررسی شد.
وی افزود: بازنگری نقشه حریم عمارت خسروآباد سنندج، حریم پیشنهادی تپه قلعهکهنه روستای سیس در شهرستان دهگلان، حریم پیشنهادی تپه قلعهکهنه روستای گلتپه دیواندره، حریم پیشنهادی محوطه شار سور بانه و همچنین پرونده پارک ۱۵ خرداد شهر بانه به عنوان نماد مقاومت مردم این شهر در دوران دفاع مقدس از جمله موارد مطرحشده در این نشست بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان ادامه داد: پرونده مربوط به آثار دفاع مقدس نیز برای نخستینبار در شورای حریم استان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که از اهمیت ویژهای در حوزه حفاظت و ثبت میراث معاصر برخوردار است.
طالبنیا با اشاره به روند بررسی پروندهها بیان کرد: اعضای شورای حریم پس از ارزیابی مستندات، نقشهها و پیشنهادهای کارشناسی، سه پرونده را به تصویب رساندند و مقرر شد بررسی دو پرونده باقیمانده پس از تکمیل اطلاعات و مستندات لازم در نشست بعدی شورا انجام شود.
وی تأکید کرد: تعیین دقیق حریم آثار تاریخی و فرهنگی یکی از الزامات اساسی برای حفاظت مؤثر از این بناها و محوطههاست و میتواند از ساختوسازهای غیرمجاز، تعرض به عرصه آثار و آسیب به هویت تاریخی مناطق جلوگیری کند.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان خاطرنشان کرد: صیانت از عرصه و حریم آثار تاریخی، علاوه بر حفاظت از میراث فرهنگی، زمینه را برای بهرهگیری اصولی از ظرفیتهای گردشگری و انتقال ارزشهای تاریخی و فرهنگی استان به نسلهای آینده فراهم میکند.
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