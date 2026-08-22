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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

کاوش تپه ۷ هزار ساله برتش در اولویت پژوهشی هرمزگان

کاوش تپه ۷ هزار ساله برتش در اولویت پژوهشی هرمزگان

بندرعباس - سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی هرمزگان از قرار گرفتن کاوش تپه پیش‌از تاریخی برتش با قدمت دست‌کم هزاره پنجم پیش از میلاد در اولویت برنامه‌های پژوهشی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شهابی، اظهار کرد: در جریان بازدید محمدحسین عزیزی خرانقی عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و معاون پژوهشی پژوهشکده باستان شناسی بررسی اولیه تپه پیش‌از تاریخی برتش انجام شد.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان، افزود: این بازدید به پیشنهاد و با حمایت سازمان مردم نهاد توسعه و عمران روستای بهده و با هدف ارزیابی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی محوطه و بررسی امکان انجام کاوش‌های باستان شناختی در آن صورت گرفته است.

وی بیان کرد: تپه باستانی برتش در سال ۱۳۸۸ به شماره ۲۸۱۵۵ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و بر اساس شواهد و یافته‌های سطحی موجود قدمت این محوطه دست کم به هزاره پنجم پیش از میلاد باز می‌گردد و از جمله محوطه‌های مرتبط با دوره مس سنگی در پس کرانه‌های شمالی خلیج فارس به شمار می‌رود.

شهابی، افزود: پراکنش یافته‌های سفالی و دست‌ تراش‌های سنگی در سطح تپه برتش نشان دهنده استقرار و فعالیت جوامع انسانی در این منطقه در دوره‌های پیش‌از تاریخ است و مطالعه دقیق این شواهد می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره شکل‌گیری و تحول جوامع روستانشین، الگوهای استقرار و ارتباطات فرهنگی جوامع پیش‌از تاریخ در سواحل و پس کرانه‌های شمالی خلیج فارس ارائه کند.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی هرمزگان با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه این محوطه، گفت: قرارگیری تپه برتش در پس کرانه‌های شمالی خلیج فارس و در پهنه‌ای که از دیرباز مسیر ارتباطی میان جنوب فلات ایران و مناطق پیرامونی خلیج فارس بوده بر اهمیت این محوطه در مطالعات باستان شناسی جنوب ایران افزوده است.

شهابی تصریح کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه علمی تپه برتش، انجام کاوش‌های باستان‌شناختی این محوطه در اولویت برنامه‌های پژوهشی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در برنامه مطالعات میدانی آتی، گمانه‌زنی با هدف تعیین عرصه و حریم محوطه و همچنین کاوش‌های لایه‌نگارانه با هدف شناسایی توالی فرهنگی، شناخت ساختارهای استقراری و بررسی تحولات فرهنگی محوطه پیش‌بینی شده است.
سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی هرمزگان خاطرنشان کرد: اجرای این مطالعات می‌تواند ضمن روشن‌تر کردن جایگاه تپه برتش در توالی فرهنگ‌های مس‌سنگی جنوب ایران، به شناخت بهتر نقش پس‌کرانه‌های شمالی خلیج فارس در شکل‌گیری، گسترش و ارتباط جوامع پیش‌ازتاریخ این منطقه کمک کند.

شهابی در پایان، گفت: حفاظت، مطالعه و معرفی محوطه‌های پیش‌از تاریخی هرمزگان علاوه بر کمک به تکمیل مطالعات باستان شناختی جنوب کشور می‌تواند زمینه را برای شناخت عمیق‌تر پیشینه فرهنگی و تاریخی این استان فراهم کند.

کد مطلب 6923499

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