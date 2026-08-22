کاوش تپه ۷ هزار ساله برتش در اولویت پژوهشی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شهابی، اظهار کرد: در جریان بازدید محمدحسین عزیزی خرانقی عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و معاون پژوهشی پژوهشکده باستان شناسی بررسی اولیه تپه پیشاز تاریخی برتش انجام شد.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان، افزود: این بازدید به پیشنهاد و با حمایت سازمان مردم نهاد توسعه و عمران روستای بهده و با هدف ارزیابی ظرفیتهای علمی و پژوهشی محوطه و بررسی امکان انجام کاوشهای باستان شناختی در آن صورت گرفته است.
وی بیان کرد: تپه باستانی برتش در سال ۱۳۸۸ به شماره ۲۸۱۵۵ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و بر اساس شواهد و یافتههای سطحی موجود قدمت این محوطه دست کم به هزاره پنجم پیش از میلاد باز میگردد و از جمله محوطههای مرتبط با دوره مس سنگی در پس کرانههای شمالی خلیج فارس به شمار میرود.
شهابی، افزود: پراکنش یافتههای سفالی و دست تراشهای سنگی در سطح تپه برتش نشان دهنده استقرار و فعالیت جوامع انسانی در این منطقه در دورههای پیشاز تاریخ است و مطالعه دقیق این شواهد میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره شکلگیری و تحول جوامع روستانشین، الگوهای استقرار و ارتباطات فرهنگی جوامع پیشاز تاریخ در سواحل و پس کرانههای شمالی خلیج فارس ارائه کند.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی هرمزگان با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه این محوطه، گفت: قرارگیری تپه برتش در پس کرانههای شمالی خلیج فارس و در پهنهای که از دیرباز مسیر ارتباطی میان جنوب فلات ایران و مناطق پیرامونی خلیج فارس بوده بر اهمیت این محوطه در مطالعات باستان شناسی جنوب ایران افزوده است.
شهابی تصریح کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه علمی تپه برتش، انجام کاوشهای باستانشناختی این محوطه در اولویت برنامههای پژوهشی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در برنامه مطالعات میدانی آتی، گمانهزنی با هدف تعیین عرصه و حریم محوطه و همچنین کاوشهای لایهنگارانه با هدف شناسایی توالی فرهنگی، شناخت ساختارهای استقراری و بررسی تحولات فرهنگی محوطه پیشبینی شده است.
سرپرست معاونت میراثفرهنگی هرمزگان خاطرنشان کرد: اجرای این مطالعات میتواند ضمن روشنتر کردن جایگاه تپه برتش در توالی فرهنگهای مسسنگی جنوب ایران، به شناخت بهتر نقش پسکرانههای شمالی خلیج فارس در شکلگیری، گسترش و ارتباط جوامع پیشازتاریخ این منطقه کمک کند.
شهابی در پایان، گفت: حفاظت، مطالعه و معرفی محوطههای پیشاز تاریخی هرمزگان علاوه بر کمک به تکمیل مطالعات باستان شناختی جنوب کشور میتواند زمینه را برای شناخت عمیقتر پیشینه فرهنگی و تاریخی این استان فراهم کند.
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