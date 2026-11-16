به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون ارتباطات و رسانه عراق اعلام کرد که نخست‌وزیر عراق، فرمان مسدودسازی اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام در سراسر کشور را صادر کرده است. این کمیسیون دلیل این تصمیم را عدم پایبندی ادعایی اپراتور این پلتفرم به قوانین و الزامات نظارتی عراق عنوان کرد. کمیسیون مذکور همچنین به شرکت اداره‌کننده تلگرام ۳۰ روز مهلت داد تا وضعیت حقوقی خود را سامان دهد. به این ترتیب، رعایت مقررات عراق به یکی از محورهای اصلی این تصمیم تبدیل شد.

این نهاد ناظر در بیانیه خود اعلام کرد که دستور مسدودسازی تلگرام بر اساس اختیاراتی صادر شده است که به موجب دستور تقنینی شماره ۶۵ مصوب سال ۲۰۰۴، با اصلاحات صورت‌گرفته در دستور شماره ۱۰۰، به این نهاد اعطا شده است.

همچنین این کمیسیون اعلام کرد تلگرام اقدامات لازم را برای رسیدگی به محتوای غیرقانونی منتشرشده از طریق این اپلیکیشن انجام نداده و به تعهدات خود بر اساس قوانین عراق عمل نکرده است. به گفته رگولاتور مذکور ممنوعیت پیام رسان مذکور به عنوان بخشی از وظیفه این سازمان برای نظارت بر پلتفرم های دیجیتال و حفاظت از امنیت ملی انجام شده است.

نگرانی‌های امنیتی، کنترل جرایم سایبری و مقابله با نفرت پراکنی از دلایل اصلی این ممنوعیت به‌شمار می‌روند.