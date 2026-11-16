به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال، این کشور اعلام کرد پلتفرم اجتماعی مذکور ممکن است برای ترویج افراطی گری و رادیکالیسم به کار رود.

اداره کل امنیت عمومی این کشور اعلام کرد: این اقدام با هدف جلوگیری از استفاده از چنین پلتفرمی برای تسهیل جرائم سایبری، تهدیدها یا باج گیری و یا توزیع محتوای ناقض قانون که امنیت عمومی را تهدید می کنند یا افراطی گری و رادیکالیسم را ترویج می دهد، انجام شده است.

سازمان مذکور از شهروندان اردنی خواست هنگام استفاده از این شبکه اجتماعی احتیاط کنند و از تعامل با حساب های کاربری، لینک ها یا نهادهایی با منشاء ناشناس اجتناب کنند و همزمان محتوا یا فعالیت های غیرقانونی را از طریق کانال های رسمی اطلاع دهند.

مقامات این پلتفرم را با حمله مرگباری که ماه گذشته به یک کلیسای ارتودکس انجام شد، مرتبط نکرده اند اما این ممنوعیت یک روز پس از آن اعلام شده که سه مرگ به دلیل قتل 9 فرد و زخمی کردن بیش از 30 نفر در آن حمله به اعدام محکوم شدند.

10 درصد جمعیت خاورمیانه از تلگرام استفاده می کنند که چنین رقمی معادل ده ها میلیون کاربر است.