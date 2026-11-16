به گزارش خبرگزاری مهر، حمید گودرزی با اشاره به توسعه خدمات مشاوره ژنتیک در استان فارس گفت: از سال ۱۳۷۸ تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار نفر از خدمات مشاوره ژنتیک در فارس بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۸ مرکز تخصصی مشاوره ژنتیک در شهرستان‌های آباده، شیراز، جهرم، فسا، کازرون، لار، لامرد، نی‌ریز، داراب و زرین‌دشت فعالیت می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی فارس ادامه داد: در شهرستان‌های فاقد مرکز تخصصی از جمله فراشبند، ارسنجان، قیروکارزین و مرودشت نیز خدمات مشاوره ژنتیک به‌صورت نیمه‌حضوری در مراکز مثبت زندگی ارائه می‌شود.

حمایت بهزیستی از هزینه آزمایش‌های ژنتیک

گودرزی با اشاره به افزایش بهره‌مندی شهروندان از خدمات مشاوره ژنتیک و یارانه آزمایش‌های تخصصی در سال گذشته و نیمه نخست سال جاری، بیان کرد: سازمان بهزیستی با بررسی شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های نیازمند، هزینه‌های مشاوره و آزمایش‌های ژنتیک را پوشش می‌دهد.

وی تأکید کرد: هدف از این حمایت‌ها، جلوگیری از آن است که مشکلات مالی مانع دسترسی خانواده‌ها به خدمات پیشگیرانه و تشخیص بیماری‌های ژنتیکی شود.

چه کسانی باید مشاوره ژنتیک دریافت کنند؟

مدیرکل بهزیستی فارس با تأکید بر ضرورت مراجعه به مراکز تخصصی مشاوره ژنتیک گفت: افرادی که سابقه بیماری‌های ارثی در خانواده دارند، مادران باردار بالای ۳۵ سال، خانواده‌های دارای سابقه سقط جنین یا تولد نوزادان با ناتوانی‌های جسمی و ذهنی و زوج‌هایی که قصد ازدواج فامیلی دارند، باید از این خدمات استفاده کنند.

گودرزی افزود: مشاوره و آزمایش‌های ژنتیک با هدف شناسایی تغییرات DNA و کروموزوم‌ها انجام می‌شود و به تشخیص دقیق‌تر بیماری‌های ارثی و مدیریت بهتر شرایط کمک می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بروز معلولیت‌ها خاطرنشان کرد: پیشگیری امروز، تضمین‌کننده سلامت نسل‌های آینده است و خانواده‌ها و زوج‌های جوان باید با آگاهی از حقوق و خدمات موجود، از مشاوره‌های تخصصی برای تصمیم‌گیری آگاهانه در زمینه فرزندآوری استفاده کنند.