به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی در بازدید از اداره بهزیستی شهرستان سروستان، با تشریح برنامه‌های این سازمان در سال جاری، بر ضرورت مشارکت فعال جامعه مددجویان در طرح‌ها و فعالیت‌های بهزیستی تأکید کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برنامه‌های حوزه مسکن اظهار کرد: ساخت دست‌کم ۱۳ واحد مسکونی برای مددجویان در دستور کار قرار گرفته و برای هر واحد کمک بلاعوض ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی پیش‌بینی شده است.

حسینی افزود: علاوه بر این، ۸ میلیارد تومان برای تأمین ودیعه مسکن مددجویان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف نیز در برنامه‌های امسال دنبال می‌شود، گفت: نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان در سروستان احداث خواهد شد که زمینه اشتغال پایدار ۲۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: برای ایجاد ۵۰ فرصت شغلی جدید نیز ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته و ۲ میلیارد تومان برای بیمه خویش‌فرمایی، کارفرمایی و حق کارایی ۳۶ نفر از مددجویان در نظر گرفته شده است.

حمایت ویژه از زنان سرپرست خانوار

حسینی با اشاره به برنامه‌های حمایتی بهزیستی برای زنان سرپرست خانوار گفت: تمامی زنان سرپرست خانوار از بیمه اجتماعی رایگان برخوردار خواهند شد و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز برای حمایت از این گروه اختصاص می‌یابد.

وی همچنین از اختصاص یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای تأمین تجهیزات توانبخشی ۹۸ نفر خبر داد و افزود: ۴۱ نفر از مشمولان «سما کارت» نیز پنج میلیون تومان سرانه دریافت خواهند کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: برای حمایت تحصیلی از ۱۲۶ دانشجو و دانش‌آموز نیز ۱۳۹ میلیون تومان کمک‌هزینه اختصاص یافته است.

۱۰۸ هزار غربالگری در دستور کار بهزیستی

حسینی پیشگیری را از محورهای مهم فعالیت سازمان بهزیستی عنوان کرد و گفت: در سال جاری ۹۰ هزار غربالگری بینایی و ۱۸ هزار غربالگری شنوایی انجام خواهد شد.

وی درباره وضعیت پرونده‌های مددجویی سروستان نیز اظهار کرد: دو مرکز «مثبت زندگی» در این شهرستان ۶۴۳ پرونده فعال را پوشش می‌دهند و اعتبار لازم برای تعیین تکلیف ۲۰۹ پرونده در نوبت نیز به طور کامل تأمین خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از حمایت ویژه از بیماران خاص و افراد نیازمند مراقبت در منزل خبر داد و گفت: ۹۰ نفر در نوبت دریافت حق پرستاری قرار داشتند که با اضافه شدن ۲۴ نفر از دهک یک، ماهانه ۲۱۶ میلیون تومان به یارانه این بخش افزوده می‌شود.

حسینی افزود: در مجموع بیش از ۲۱ میلیارد تومان در سال برای پرداخت حق پرستاری هزینه خواهد شد.

راه‌اندازی مرکز اقامتی اوتیسم در صورت استقبال مردم

وی از امکان راه‌اندازی مرکز اقامتی اوتیسم در سروستان خبر داد و گفت: در صورت استقبال شهروندان، زمینه ایجاد این مرکز فراهم خواهد شد.

حسینی همچنین «طرح سلام» را یکی از ۲۸ فعالیت اجتماعی‌محور سازمان بهزیستی دانست و بر اجرای جدی آن تأکید کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره تأمین جهیزیه مددجویان نیز تصریح کرد: ۵۰ درصد هزینه‌های جهیزیه از محل مشارکت‌های مردمی تأمین خواهد شد.