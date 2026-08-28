مددجویان نباید برای همیشه در چرخه حمایت باقی بمانند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی شامگاه جمعه در جریان سفر به شهرستان خرامه و آیین کلنگزنی پروژه واگذاری زمین به مددجویان، گفت: رویکرد جدید سازمان بهزیستی بر این مبناست که حمایت اجتماعی تنها به پرداخت یارانه و مستمری محدود نشود و برای افراد تحت پوشش، فرصت واقعی برای زندگی مستقل فراهم شود.
وی افزود: اگر حمایتهای اجتماعی به توانمندسازی منتهی نشود، نمیتواند پاسخگوی نیازهای بلندمدت جامعه هدف باشد؛ از این رو برنامههای اشتغال، مسکن، آموزش و خدمات توانبخشی باید بهصورت همزمان دنبال شوند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به سیاستهای جدید این سازمان بیان کرد: بهزیستی در حال فاصله گرفتن از مدل مرکز و مؤسسهمحوری است و خانواده و محله را به عنوان محور ارائه خدمات دنبال میکند.
حسینی ادامه داد: در قالب طرح محلهمحوری تلاش میشود افراد نیازمند در محیط زندگی خود شناسایی شوند و هیچ فردی از دایره خدمات حمایتی دولت و سازمان بهزیستی جا نماند.
اشتغال مددجویان؛ از حمایت تا تولید
وی یکی از اولویتهای برنامه توانمندسازی را ایجاد فرصت برای افرادی دانست که ورودشان به بازار کار دشوارتر است و گفت: برای مددجویان سختاشتغال باید مدلهای اقتصادی متناسب با شرایط آنان طراحی شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ظرفیت انرژی خورشیدی افزود: واگذاری پنلهای خورشیدی به مددجویان میتواند ضمن فراهم کردن امکان مشارکت آنان در تولید، درآمد ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان ایجاد کند.
حسینی همچنین از هدفگذاری برای ایجاد ۵۰ فرصت شغلی در شهرستان خرامه تا سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: برای اجرای این برنامه ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض یا تسهیلات با کارمزد چهار درصد اختصاص یافته است.
وی با اشاره به توسعه طرحهای انرژی خورشیدی در فارس اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در شهرستانهای خرامه و سروستان نیز با سرمایهگذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده و حدود ۲۰۰ فرد دارای معلولیت سختاشتغال از منافع آن بهرهمند خواهند شد.
مسکن؛ وعده حمایت تا مرحله ساخت
حسینی در ادامه به مسئله مسکن مددجویان پرداخت و گفت: در شهرستان خرامه ۱۱۸ واحد مسکونی در حال ساخت است و تأمین منابع مالی مورد نیاز میتواند روند تکمیل این واحدها را سرعت ببخشد.
وی درباره ۳۵ قطعه زمین واگذارشده به مددجویان نیز گفت: علاوه بر زمین رایگان، تسهیلات قرضالحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد و کمک بلاعوض ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن اختصاص مییابد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: مددجویان واجد شرایط میتوانند در صورت نیاز از تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن و ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بنیاد مسکن نیز استفاده کنند.
حسینی همچنین از اختصاص هشت میلیارد تومان برای تأمین ودیعه مسکن مددجویان خرامه خبر داد.
حمایت از تحصیل و توانبخشی
رئیس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود از تقویت خدمات حمایتی برای گروههای مختلف جامعه هدف خبر داد و گفت: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان از خدمات بیمهای برخوردار میشوند.
وی افزود: یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز برای تأمین تجهیزات و وسایل توانبخشی مورد نیاز افراد دارای معلولیت در شهرستان خرامه اختصاص یافته است.
حسینی با اشاره به حمایتهای آموزشی سازمان نیز گفت: ۱۱۰ دانشآموز و دانشجوی تحت پوشش از کمکهزینه تحصیلی بهرهمند خواهند شد.
وی همچنین از تعیین تکلیف افراد پشت نوبت دارای ضایعات نخاعی در خرامه خبر داد و افزود: این افراد تحت پوشش قرار میگیرند و ماهانه ۱۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان با تبریک هفته دولت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بر ضرورت تبدیل حمایتهای اجتماعی به مسیر توانمندسازی تأکید کرد و گفت: آینده خدمات بهزیستی باید به سمتی حرکت کند که مددجو در نهایت بتواند با تکیه بر توان و درآمد خود، زندگی مستقلتری داشته باشد.
نظر شما