به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی کریمی با اشاره به نقش بیمه اجتماعی در حمایت از جامعه روستایی و عشایری گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با هدف گسترش پوشش بیمه‌ای در این مناطق فعالیت می‌کند و پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه افراد از سوی دولت، یکی از مهم‌ترین مزایای آن است.

وی افزود: شمار بیمه‌شدگان این صندوق در استان فارس به حدود ۲۵۱ هزار نفر می‌رسد و در حال حاضر ۲۱ هزار نفر نیز از خدمات مستمری آن بهره‌مند هستند.

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان فارس ادامه داد: افراد فاقد پوشش بیمه‌ای در بازه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال می‌توانند با استفاده از حمایت دولت، از خدمات این صندوق برخوردار شوند.

فارس پیشتاز جذب بیمه‌شدگان جدید

کریمی با اشاره به عملکرد فارس در توسعه پوشش بیمه اجتماعی گفت: این استان در جذب بیمه‌شدگان جدید همواره در شمار استان‌های برتر کشور قرار داشته و معمولاً رتبه اول تا سوم را کسب کرده است.

وی افزود: سهمیه جذب بیمه‌شدگان جدید به‌صورت فصلی و در حدود پنج هزار نفر تعیین می‌شود و در صورت تکمیل سهمیه، امکان افزایش آن وجود دارد.

کریمی با بیان اینکه توسعه شبکه خدمات‌رسانی در مناطق روستایی از اولویت‌های صندوق است، گفت: فارس با ۱۷۳ کارگزار، بیشترین تعداد کارگزاران صندوق را در میان استان‌های کشور دارد که حدود ۷۰ درصد آنان در قالب تعاونی‌ها فعالیت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: کارگزاران به‌واسطه اعتماد مردم و شناخت ظرفیت‌های محلی، نقش مهمی در معرفی خدمات بیمه‌ای و تسهیل دسترسی روستاییان و عشایر به این خدمات دارند.

زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی رایگان بیمه می‌شوند

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان فارس از پیش‌بینی پوشش بیمه‌ای رایگان برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: اجرای این برنامه می‌تواند به تقویت امنیت اجتماعی و اقتصادی این گروه کمک کند.

کریمی همچنین با اشاره به حمایت‌های معیشتی از جامعه روستایی ادامه داد: به مناسبت روز روستا، بسته‌های حمایتی به ارزش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر فرد در نظر گرفته شد.

وی از پیگیری‌ها برای توسعه خدمات درمانی بیمه‌شدگان نیز خبر داد و افزود: رایزنی‌ها برای ارائه بیمه تکمیلی به افراد تحت پوشش صندوق در حال انجام است و امیدواریم با فراهم شدن شرایط لازم، امکان استفاده از خدمات درمانی تکمیلی برای مشمولان فراهم شود.

تقدیر از عملکرد صندوق فارس در شرایط بحران

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود به مشارکت کارکنان و شبکه کارگزاری صندوق در اجرای طرح ملی کالابرگ الکترونیکی در استان فارس اشاره کرد و گفت: این طرح با محوریت اداره‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان دنبال شد و نیروهای این مجموعه در شرایط جنگی به‌صورت داوطلبانه در اجرای آن مشارکت کردند.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده در حوزه نظارت و بازرسی کالابرگ الکترونیکی و بررسی‌های وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق استان فارس در شمار دستگاه‌های برتر فعال در شرایط بحران و جنگ قرار گرفت و مورد تقدیر واقع شد.

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان فارس تأکید کرد: استفاده از ظرفیت کارگزاران و مشارکت نیروهای محلی، زمینه اجرای برنامه‌های حمایتی و ارائه خدمات به جامعه هدف در مناطق مختلف استان را فراهم کرده است.