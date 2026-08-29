آغاز ساخت«خانه هنر معلولین و مددجویان فارس»با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریالی

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی خانه هنر معلولین و مددجویان استان فارس با اعتبار پیش‌بینی‌شده ۸۰۰ میلیارد ریال و در زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع، با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور در شیراز آغاز شد.

خانه هنر معلولین و مددجویان فارس قرار است به عنوان مرکزی چندمنظوره، زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای هنری افراد دارای معلولیت و مددجویان را فراهم کند و در کنار آموزش، خدمات توانبخشی و برنامه‌های توانمندسازی را نیز با محوریت فعالیت‌های خلاقانه هنری دنبال کند.

حرکت به سمت توانبخشی‌های نوین

سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در این مراسم با اشاره به رویکردهای جدید این سازمان در حوزه توانبخشی اظهار کرد: یکی از محورهای تحول در نظام توانبخشی، عبور از الگوهای سنتی و حرکت به سمت توانبخشی‌های نوین در حوزه‌های ورزشی، معنوی و هنری است.

وی با بیان اینکه هنر و شیوه‌هایی همچون درام و نمایش‌درمانی جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های آموزشی و توانبخشی پیدا کرده‌اند، افزود: ایجاد خانه هنر با هدف فراهم کردن بستری برای ارتقای دانش هنری مددجویان، شناسایی استعدادها و حمایت از تولید آثار هنری دنبال می‌شود.

حسینی ادامه داد: این آثار باید امکان عرضه در بسترهای نمایشی را پیدا کنند و با بهره‌گیری از ظرفیت «اقتصاد هنر»، زمینه حضور و نقش‌آفرینی بیشتر جامعه هدف در عرصه اجتماعی و اقتصادی فراهم شود.

شیراز ظرفیت تبدیل هنر به ابزار به‌زیستن را دارد

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین بر ضرورت توجه به مؤلفه‌های امید و معنا در زندگی افراد دارای معلولیت و مددجویان تأکید کرد و گفت: شیراز به عنوان شهر ادب و هنر، ظرفیت مناسبی برای توسعه و ترویج مفهوم «به‌زیستن» از مسیر هنر دارد.

حسینی با اشاره به تأمین منابع مالی این پروژه افزود: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح ملی به طور کامل تأمین شده است و امیدواریم خانه هنر معلولین و مددجویان فارس به بستری برای شکوفایی استعدادها و منشأیی برای جریان یافتن فضیلت و هنر در جامعه تبدیل شود.