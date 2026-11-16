به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان عصر دوشنبه در جلسه شورای تامین مسکن شهرستان رزن با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی درباره تسهیلات مسکن روستایی اظهار کرد: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی استفاده کنند و افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز امکان بهره‌مندی از ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه را دارند.

وی از رسانه‌های شهرستان خواست این موضوع را به اطلاع مردم برسانند تا متقاضیان واجد شرایط برای دریافت تسهیلات به بنیاد مسکن مراجعه کنند.

فرماندار رزن در ادامه با انتقاد از عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: عملکرد شهرستان رزن در این حوزه زیر ۵۰ درصد و رتبه رزن در استان ششم است که این وضعیت قابل قبول نیست و باید مورد رسیدگی جدی قرار گیرد.

جهانیان با تاکید بر ضرورت تسهیل روند پرداخت تسهیلات افزود: بانک‌ها باید در کنار متقاضیان باشند و کارشناسان به جای صرفا اعلام نواقص پرونده راهنمایی لازم را برای تکمیل مدارک ارائه دهند تا مردم برای رفع هر نقص چندین بار به بانک مراجعه نکنند.

وی با تاکید بر لزوم پرداخت سهمیه‌های تعیین شده از سوی بانک‌ها، نسبت به پیگیری جدی تر عملکرد بانک‌های عامل در صورت تداوم وضعیت موجود هشدار داد و از برگزاری جلسه بعدی شورای تامین مسکن در ۲ هفته آینده برای بررسی روند اجرای مصوبات خبر داد.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان‌های رزن و درگزین در ادامه این جلسه با تشریح آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن در شهرستان رزن گفت: از مجموع سهمیه ۲۳۸ نفری تسهیلات مسکن تاکنون ۱۱۱ متقاضی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که ۵۶ نفر از آن‌ها موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند.

مصطفی مددی با اشاره به روند تشکیل پرونده و معرفی متقاضیان به بانک‌ها اظهار کرد: متقاضیان پس از ارائه مدارک هویتی، اسناد زمین، پروانه ساختمانی و مدارک ضمانتی و تکمیل پرونده به بانک معرفی می‌شوند و پرداخت تسهیلات نیز متناسب با مراحل پیشرفت پروژه انجام می‌گیرد.