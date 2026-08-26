امسال فقط یک فقره تسهیلات مسکن در رزن پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مددی ظهر چهارشنیه در مراسم افتتاح مسکن مددجویی با اشاره به حمایتهای انجامشده برای احداث این واحد مسکونی اظهار کرد: این واحد ۶۰ مترمربعی برای یکی از مددجویان کمیته امداد احداث شده و برای ساخت آن ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه با بازپرداخت ۲۰ ساله و ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت شده است.
مددی افزود: در روند احداث این واحد ۲۰۰ پاکت سیمان نیز در اختیار خانواده قرار گرفت و کمیته امداد در زمینه تامین انشعابات و کنتورها همکاری داشته است.
وی با بیان اینکه در حدود یک سال گذشته ۲۰۱ واحد مسکونی در شهرستان رزن به بهرهبرداری رسیده است، گفت: در مجموع حدود ۳۹۰ میلیارد تومان تسهیلات، کمک و آورده مردم در حوزه مسکن اقشار کمدرآمد هزینه شده و در دولت چهاردهم نیز ۲۲۲ نفر از مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و سایر اقشار کمبرخوردار از حمایتهای حوزه مسکن بهرهمند شدهاند.
رئیس بنیاد مسکن شهرستانهای رزن و درگزین با اشاره به عملکرد شهرستان رزن در مقاومسازی مسکن روستایی عنوان کرد: میزان مقاومسازی مسکن روستایی در شهرستان به بیش از ۱۰۸ درصد رسیده و رزن در این حوزه عملکرد قابل توجهی داشته است.
مددی بخش مهمی از سخنان خود را به مشکل پرداخت تسهیلات بانکی اختصاص داد و گفت: امسال ۴۹۱ فقره سهمیه تسهیلات مسکن برای شهرستان رزن در نظر گرفته شده، اما در عمل روند پرداخت وام با مشکل جدی مواجه است.
وی افزود: از ۴۹۱ فقره سهمیه تسهیلات مسکن رزن ۹۲ پرونده برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شده اما فقط یک نفر موفق به دریافت وام شده است و سایر متقاضیان همچنان در انتظار تعیین تکلیف پروندههای خود هستند.
رئیس بنیاد مسکن شهرستانهای رزن و درگزین تاکید کرد: متقاضیان مسکن روستایی با وجود پیگیریهای انجامشده در بانکهای عامل با مشکل مواجه هستند و لازم است این موضوع برای تسریع در پرداخت تسهیلات مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار رزن نیز در این مراسم با تاکید بر ضرورت حمایت از اقشار کمبرخوردار اظهار کرد: دولت وظیفه دارد برای دهکهای پایین جامعه علاوه بر تامین مسکن، زمینه اشتغال و ایجاد درآمد پایدار را نیز فراهم کند.
فرهاد جهانیان افزود: خانهدار شدن خانوادههای نیازمند باید در کنار ایجاد شغل و درآمد پایدار دنبال شود تا خانوادهها بتوانند از زندگی با ثبات و شرایط مناسبتری برخوردار شوند.
وی همچنین از همکاری بنیاد مسکن و کمیته امداد در اجرای طرحهای مسکن محرومان تقدیر کرد و گفت: هماهنگی میان این دستگاهها موجب شده اقدامات موثری برای خانهدار شدن خانوادههای نیازمند در شهرستان انجام شود.
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