حامد عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس برنامه اجرایی معاونت املاک و حقوقی، واگذاری ۱۵۰ واحد زمین مسکونی در قالب سایر تکالیف قانونی برای نیمه نخست سال جاری هدف‌گذاری شده بود که با انجام ۳۹۶ واگذاری، این هدف به میزان قابل توجهی فراتر رفت.

وی افزود: این واگذاری‌ها با هدف اجرای تکالیف قانونی و تعیین تکلیف اراضی دولتی در شهرستان‌های مختلف استان انجام شده و مواردی همچون ساماندهی اراضی تصرفی با کاربری مسکونی، خانه‌های سازمانی، اجرای مجوزهای هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن و واگذاری اراضی به شهرداری‌ها در قالب تبصره ۶ را شامل می‌شود.

خمین در صدر واگذاری زمین مسکونی

عسگری با اشاره به پراکندگی جغرافیایی واگذاری‌ها تصریح کرد: از مجموع ۳۹۶ واحد واگذار شده، ۱۹۱ واحد در خمین، ۱۰۰ واحد در مهاجران، ۶۰ واحد در پرندک، ۱۴ واحد در نیم‌ور، ۱۲ واحد در ساوه، هشت واحد در تفرش، چهار واحد در مامونیه، چهار واحد در رازقان، دو واحد در دلیجان و یک واحد در فراهان واگذار شده است.

وی ادامه داد: توزیع این واگذاری‌ها در مناطق مختلف استان، بیانگر بهره‌گیری از ظرفیت اراضی دولتی برای اجرای تکالیف قانونی و پاسخگویی به نیازهای حوزه مسکن است.

واگذاری ۱۹۲ هکتار زمین با کاربری غیرمسکونی

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی از واگذاری حدود ۱۹۲ هکتار از اراضی غیرمسکونی استان در نیمه نخست سال‌جاری خبر داد و گفت: این اراضی با کاربری‌های گردشگری، ورزشی، درمانی، اداری و سایر موارد، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه واگذار شده است.

وی افزود: مدیریت و تعیین تکلیف اراضی، ساماندهی قراردادها و واگذاری هدفمند زمین، از محورهای اصلی فعالیت این معاونت است و تلاش می‌شود ظرفیت اراضی دولتی در راستای اهداف توسعه‌ای استان و تأمین نیازهای قانونی مورد استفاده قرار گیرد.

عسگری تأکید کرد: تمامی واگذاری‌ها باید در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود و در این مسیر، صیانت از حقوق دولت و حفاظت از بیت‌المال در کنار پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم از اولویت‌های اصلی به شمار می‌رود.