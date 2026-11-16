به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، والدین بریتانیایی وقتی خبر متجاوز بودن نویسنده کتاب کودک بریتانیا منتشر شد، اقدام به خالی کردن خانه هایشان از کتاب های وی کرده اند، در همین حال چندین کتابفروشی مستقل می‌گویند که پیش از این، فروش کتاب‌های او را متوقف کرده بودند.

کتاب‌های دیوید والیامز نویسنده کتاب کودک، کمدین و مجری برنامه استعدادیابی تلویزیون، سال‌هاست که یکی از کتاب‌های اصلی قبل از خواب برای کودکان بریتانیایی بوده است و خیلی از بچه‌ها برای گرامیداشت روز جهانی کتاب، لباس شخصیت‌های او را می‌پوشیدند چون عاشق نام‌ها و تصاویر غیرمعمول و اغراق‌آمیزی هستند که او خالقشان بود.

حالا، همه کتاب‌ها در حال رفتن هستند. سارا، مادری در غرب لندن، می‌گوید: «همه آنها را برمی‌دارم و با نویسندگان دیگری جایگزین می‌کنم، تا بچه‌ها متوجه نشوند و به آنها می‌گویم باید کتاب‌های جدیدی بخوانیم».

به تازگی تحقیقات مشترک گاردین و ITV News ادعا کرد که نویسنده کتاب‌های کودکان از موقعیت خود برای آزار دختران جوان، از جمله دخترانی تا ۱۵ سال، استفاده کرده است.

در حالی که والیامز این اتهامات را رد می‌کند، انتشارات هارپرکالینز انتشار کتاب‌های جدید این نویسنده را از ماه دسامبر پیش(آبان سال پیش) متوقف کرد و در ماه سپتامبر(شهریور) کل فهرست کتاب‌های او را از فهرست کتاب‌های پشتیبان خود حذف کرد.

برای بسیاری از کتاب‌فروشان مستقل کودک، این خبر تنها تصمیمی را که مدت‌ها پیش گرفته شده بود، تأیید کرد.

هلن تامبلین-ساویل، مالک کتابفروشی سرزمین عجایب در رتفورد، از سال ۲۰۲۰ فروش کتاب‌های او را متوقف کرد. او می‌گوید: «آنها با اصول و ارزش‌های فروشگاه من مطابقت نداشتند.» او معتقد است که کتاب‌های والیامز با مضامین نژادپرستی، زن‌ستیزی و طبقه‌گرایی نوشته شده‌اند.

در سال ۲۰۲۱، هارپرکالینز داستانی درباره یک پسر چینی - برایان وانگ، که هرگز اشتباه نمی‌کرد - را از نسخه‌های بعدی کتاب «بدترین کودکان جهان» پس از شکایاتی مبنی بر اینکه این کتاب به کلیشه‌های نژادی مضر متکی است، حذف کرد.

سال ۲۰۲۵، تامبلین-ساویل دعوت به یک رویداد با حضور او را رد کرد و کتابفروشی «گریفین» در جنوب ولز هم حدود ۱۸ ماه پیش کتاب‌های او را به دلیل «کیفیت پایین نوشته و استفاده مکرر از کلیشه‌های توهین‌آمیز» کنار گذاشت.

کتابفروشی «مرغ و قورباغه» در برنت‌وود هم یک دهه است که آثار او را عرضه نمی‌کند. اورمی، مالک کتابفروشی «پیکلد پپر» در شمال لندن هم گفت: «ما حداقل پنج سال پیش شایعاتی درباره دیوید ویلیامز شنیدیم و در آن زمان تصمیم گرفتیم کتاب‌های او را عرضه نکنیم.»

حالا همه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای به سرعت دارند اقدام می‌کنند و واترستونز اعلام کرد با انتشارات هارپرکالینز در حال مذاکره است تا تعداد کمی از نسخه‌هایی را که در تعدادی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای آنها موجود است، بازگرداند.

فروش کتاب‌های والیامز به شدت کاهش یافته، اما هنوز متوقف نشده است. طبق آمار خرده‌فروشان در ۴ هفته اخیر ۷۴۹۷ کتاب والیامز به ارزش ۴۸۴۰۰ پوند فروخته‌اند.

در مدت مشابه سال پیش کتاب جدیدی که او منتشر کرده بود بیش از ۱۰۰ هزار نسخه فروخته بود. از سال ۲۰۰۸ تاکنون، فروش عناوین او بیش از ۱۵۳ میلیون پوند بوده است.

کتابخانه‌های عمومی نیز با تصمیم دشواری روبه‌رو هستند و مدیرعامل یک موسسه خیریه کتاب می‌گوید هرچند برخی از مردم ممکن است ادامه حضور این کتاب‌ها را ناراحت‌کننده بدانند، اما ما تابع یک اصل قانونی هستیم مبنی بر این که همه کتاب‌ها باید در دسترس عموم باشند، مگر اینکه خود محتوا غیرقانونی باشد. بنابراین، کتابخانه‌ها تا زمانی که این کتاب‌ها طبق سیاست موجود در انبار جمع‌آوری نشوند، اجازه حذف آنها را ندارند.

با این حال در مدرسه‌ها واکنش‌ها خیلی سریع انجام شده و کتاب‌های والیامز در حال حذف از قفسه‌های کلاس‌های درس هستند.