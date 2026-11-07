به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، ۱۰ شهید و ۲۲ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که شمار شهدای نوار غزه از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، به هزار و ۶۱۰ نفر و شمار مجروحان به ۵ هزار و ۸۱۹ نفر افزایش یافته است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۶۴۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۹۴۷ نفر رسیده است.