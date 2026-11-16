مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان هرسین خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف تأمین خون سالم و کمک به بیماران نیازمند، روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

وی افزود: تیم سیار اهدای خون در بیمارستان شهدا مستقر خواهد شد و شهروندان می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر برای اهدای خون به این مرکز مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از مردم نیک‌اندیش هرسین برای مشارکت در این برنامه انسان‌دوستانه، گفت: حضور اهداکنندگان در این پویش می‌تواند نقش مؤثری در تأمین خون مورد نیاز بیماران داشته باشد.

میرزاده با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در اهدای خون، خاطرنشان کرد: اهدای خون فرصتی برای کمک به نجات جان بیماران نیازمند است و همراهی شهروندان در این زمینه می‌تواند امید به زندگی را به آنان هدیه کند.