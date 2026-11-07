مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان اسلام‌آبادغرب خبر داد و اظهار کرد: این برنامه روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ با هدف تأمین خون مورد نیاز بیماران در این شهرستان اجرا می‌شود.

وی افزود: تیم سیار انتقال خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در پشت بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام‌آبادغرب مستقر خواهد شد و آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از شهروندان برای مشارکت در این برنامه انسان‌دوستانه گفت: همراهی مردم نیک‌اندیش در اهدای خون می‌تواند به تأمین خون سالم و نجات جان بیماران نیازمند کمک کند.

میرزاده با اشاره به اهمیت مشارکت اجتماعی در اهدای خون خاطرنشان کرد: حضور داوطلبان در این برنامه فرصتی برای سهیم شدن در کمک به بیماران و حمایت از افرادی است که به خون و فرآورده‌های آن نیاز دارند.

وی تأکید کرد: شهروندان اسلام‌آبادغرب می‌توانند با مراجعه به محل استقرار تیم سیار در زمان اعلام‌شده، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.