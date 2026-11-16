به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم لیگ دسته اول فوتبال امروز دوشنبه ۲۵ آبان پیگیری شد که در مهم ترین بازی پارس جنوبی جم که صدرنشین است نتوانست تیم فولاد نوین خوزستان را شکست دهد و مس رفسنجان رده دومی موفق شد شاهین بندرعامری را از پیش رو دارد.

نتایج بازی‌های هفته دهم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

* بعثت کرمانشاه صفر - کاراگستر یک

* مس رفسنجان یک - شاهین بندرعامری صفر

* آریو اسلامشهر صفر - سایپا یک

* نفت و گاز گچساران یک - نیروی زمینی صفر

* پارس جنوبی جم صفر - فولاد نوین خوزستان صفر

* نفت مسجد سلیمان ۳ - جزیره قشم ۲

* پالایش نفت بندرعباس یک - فرد البرز یک