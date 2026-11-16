به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اصلاح نحوه تخصیص سهمیه سوخت متناسب با پیمایش، اطلاع‌رسانی میزان سهمیه به کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی و رفع موانع دوگانه‌سوز کردن خودروها، سه محور نشست مشترک نمایندگان شرکت‌های مربوط به تاکسی‌های اینترنتی با مدیرعامل و معاونان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بود.

این نشست در پی اعلام آمادگی شرکت ملی پالایش برای دریافت بازخوردها و شنیدن مشکلات کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی، با هدف بررسی راهکارهای بهبود اجرای طرح تخصیص سهمیه سوخت، برگزار شد.

در این نشست، دغدغه کاربران راننده درباره تناسب سهمیه سوخت با میزان فعالیت آنها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نحوه تخصیص سهمیه بر اساس پیمایش اصلاح شود.

همچنین مقرر شد پس از تخصیص سهمیه، میزان آن از طریق مسیرهای اطلاع‌رسانی، از جمله پیامک یا اعلان در اپلیکیشن، به ناوگان تاکسی‌های اینترنتی اعلام شود.

علاوه بر این، با توجه به توقف طرح دوگانه‌سوز کردن خودروها، ضرورت فراهم شدن امکان استفاده مجدد کاربران راننده متقاضی از تسهیلات این طرح مطرح شد.