به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، حجت‌الله صیدی در نشست با فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق ایران با اشاره به ظرفیت بالای بازار سرمایه برای تجهیز منابع مالی تأکید کرد: مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص منابع و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری نیز اهمیت زیادی دارد.

سهم بازار سرمایه از تأمین مالی

صیدی با اشاره به سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد توضیح داد: در ابتدای دوره مدیریت جدید سازمان بورس، سهم بازار سرمایه از تأمین مالی حدود ۱۲ درصد و سهم بازار پول در این حوزه نزدیک به ۸۸ درصد بود. طبق هدف‌گذاری انجام شده قصد داریم در یک دوره پنج‌ساله، سهم این ۲ بازار ابتدا به یکدیگر نزدیک شود و در نهایت به نسبت ۵۰-۵۰ برسد.

وی تاکید کرد: طبیعی است که تحقق چنین هدفی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. با این حال، در این مدت توانسته‌ایم سهم بازار سرمایه از تأمین مالی را ۳ واحد درصد افزایش دهیم. این افزایش در شرایطی اتفاق افتاده که بازار پول نیز هم‌زمان در حوزه تامین مالی در حال رشد بوده است.

رتبه‌بندی اعتباری انتشار اوراق در بازار سرمایه، جایگزین ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌شود

رییس سازمان بورس با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی انتشار اوراق به ضمانت بانکی گفت: یکی از اقداماتی که در بازار سرمایه انجام شده، توسعه سازوکار رتبه‌بندی اعتباری برای انتشار اوراق بدون ضامن بانکی است.

صیدی افزود: در سازوکار رتبه‌بندی اعتباری، شرکت‌هایی که از رتبه‌های اعتباری بالایی برخوردارند، می‌توانند متناسب با رتبه خود، حتی بدون نیاز به ضامن بانکی اوراق منتشر کنند. با این حال، دستیابی به چنین رتبه‌هایی نیازمند برخورداری از صورت‌های مالی شفاف و عملکرد اعتباری مناسب است. به‌نظر من از میان دلایل پایین بودن رتبه اعتباری پایین شرکت‌ها، فقط بخش اندکی به مواردی چون بدحسابی یا چک برگشتی مربوط می‌شود، در این بین دلیل اصلی، وجود صورت‌های مالی حسابرسی شده نامناسب است.

برنامه سازمان بورس برای تسهیل پذیرش شرکت‌های خانوادگی و کوچک

رییس سازمان بورس با اشاره به برنامه‌های نهاد ناظر بازار سرمایه برای تسهیل پذیرش شرکت‌ها در بورس گفت: یکی از موضوعاتی که در حال پیگیری آن هستیم، فراهم کردن شرایط ورود شرکت‌های خصوصی، خانوادگی و بنگاه‌هایی است که ساختار مالکیت محدودتری دارند. در این زمینه طرحی با هم‌کاری بخش‌های مرتبط آغاز شده است، این طرح مراحل نهایی خود را طی می‌کند. هدف این است که امکان حضور این شرکت‌ها در بستری متناسب با ویژگی‌های آن‌ها فراهم شود تا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بتوانند در چنین شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند.

صیدی با تأکید بر این‌که ورود به بورس نباید صرفاً به شرکت‌های بزرگ محدود شود، گفت: پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه، فارغ از اندازه آن‌ها، از موضوعات مورد تأکید سازمان بورس است.

پیگیری کاهش مداخلات دولت و حذف قیمت‌گذاری دستوری

رییس سازمان بورس با اشاره به ضرورت کاهش مداخلات دولت در فعالیت بازار سرمایه گفت: از ابتدای دوره مدیریت جدید، تلاش کرده‌ایم میزان دخالت دولت در بازار کاهش یابد و این موضوع هم‌چنان یکی از اولویت‌های اصلی سازمان بورس است. البته دولت نیز در این زمینه کمک‌های خوبی کرده است.

وی افزود: در دیدارها و جلسات مختلف با رییس‌جمهوری و معاون اول رییس‌جمهوری همواره بر ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرده‌ام.

صیدی با اشاره به این‌که موضوع مزبور به‌ویژه برای صنایعی که با شکاف قابل توجه میان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده مواجه‌اند، اهمیت زیادی دارد، توضیح داد: در شرایطی که میان قیمت فروش کارخانه و قیمت پرداختی مصرف‌کننده فاصله زیادی وجود دارد، منافع ناشی از این شکاف لزوماً به تولیدکننده یا مصرف‌کننده نمی‌رسد.

افزایش تعداد سهام‌داران فعال

وی با اشاره به این‌که تعداد افرادی که مالک سهام هستند، با تعداد سرمایه‌گذاران فعال بازار سهام تفاوت دارد، توضیح داد: در مقاطعی تعداد سرمایه‌گذاران فعال بازار سهام به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافته بود، اما اکنون تعداد سرمایه‌گذاران فعال بازار سهام به بیش از یک میلیون نفر در هر هفته رسیده است.

ایجاد صندوق ویژه تأمین مالی گردشگری

صیدی در پاسخ به درخواست فعالان صنعت گردشگری درباره توسعه ابزارهای تأمین مالی این صنعت گفت: در این زمینه با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت‌وگوهایی انجام شده و موضوع طراحی صندوق ویژه برای تأمین مالی صنعت گردشگری در حال بررسی است.

پیگیری تاسیس مراکز مالی منطقه‌ای با هم‌کاری بخش خصوصی

دبیر شورای عالی بورس با اشاره به پیشنهاد ایجاد مراکز مالی در استان‌ها گفت: سازمان بورس از ایجاد مراکز مالی منطقه‌ای با مشارکت اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی حمایت می‌کند. در این زمینه، موضوع ایجاد مرکز مالی در برخی استان‌ها با هم‌کاری مسئولان استانی و فعالان اقتصادی مطرح شده و سازمان بورس برای عملیاتی شدن این طرح آمادگی دارد.

ضرورت حفظ مشوق‌های مالیاتی افزایش سرمایه در بودجه ۱۴۰۶

رییس سازمان بورس با اشاره به آغاز فرایند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید با هم‌کاری فعالان اقتصادی پیگیری شود، حفظ و توسعه مشوق‌های مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌هاست. در این زمینه سازمان بورس تلاش می‌کند مشوق‌های مالیاتی مرتبط با افزایش سرمایه حفظ شوند تا بنگاه‌ها بتوانند با هزینه کم‌تر نسبت به تقویت ساختار مالی و توسعه فعالیت‌های خود اقدام کنند.

صیدی با اشاره به تفاوت مأموریت دستگاه‌های اقتصادی توضیح داد: در حالی که برخی دستگاه‌ها به دنبال افزایش درآمدهای دولت هستند، سازمان بورس وظیفه دارد آثار تصمیم‌های مالیاتی و بودجه‌ای بر شرکت‌ها و سهام‌داران را نیز مورد توجه قرار دهد.