به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: بازگشایی بازار سهام وظیفه ذاتی ماست و این موضوع هم‌چنان در اولویت پیگیری ما قرار دارد.

وی افزود: از هفته‌های گذشته جلسات متعددی برای بررسی سناریوهای مختلف بازگشایی بازار سهام برگزار کرده‌ایم و حتی تا شب گذشته نیز بررسی‌ها ادامه داشته تا مشخص شود بازار با چه ترتیبی و در چه شرایطی بازگشایی شود.

صیدی با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در بازار سرمایه گفت: بازار سهام فقط به خودِ سهام محدود نمی‌شود و موضوعات مربوط به ابزارهایی مانند اوراق مشتقه و صندوق‌های سهامی نیز باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شوند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با تأکید بر مساله شفافیت اطلاعاتی، افزود: مهم‌ترین چالش فعلی ما موضوع افشاست. شرکت‌ها باید حداقل اطلاعات لازم را ارائه دهند تا سهام‌داران بتوانند پس از بازگشایی بازار سهام تصمیم‌گیری کنند.

انتظار برای بسته حمایتی دولت

وی با اشاره به اثرگذاری سیاست‌های کلان اقتصادی بر بازار سهام، گفت: اگر بخش واقعی اقتصاد فعال نباشد، بخش مالی نیز نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد.

صیدی افزود: در صورت ابلاغ بسته سیاستی-حمایتی دولت برای کسب‌وکارها، شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی، ناشران می‌توانند آثار آن را محاسبه و افشا کنند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: علاوه بر مسائل اقتصادی، ملاحظات محیطی نیز در بازگشایی بازار سهام باید مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: از نظر فنی هرچه بازگشایی زودتر انجام شود، بهتر است، اما این موضوع به جمع‌بندی نهایی برخی مراجع بیرون از بازار نیز بستگی دارد.

صیدی درباره دامنه نوسان نیز گفت: دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد؛ برخی بر حفظ دامنه فعلی تأکید دارند و برخی دیگر تغییر آن را برای کنترل هیجانات ضروری می‌دانند و بررسی‌ها در این باره ادامه دارد.

برنامه‌های تأمین مالی و بازسازی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین مالی افزود: تأمین مالی شرکت‌های بزرگ و کوچک حتی در ایام تعطیلات نیز ادامه داشته و ابزارهای جدیدی برای این منظور پیش از این طراحی شده است.

صیدی ادامه داد: همچنین طرح ایجاد صندوق بازسازی برای صنایع آسیب‌دیده از جمله فولاد و پتروشیمی تهیه شده و با طی شدن مراحلی از جمله آماده شدن امیدنامه و برنامه‌های اجرایی شرکت‌ها، عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: این صندوق می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز برای تأمین مالی مورد نیاز بازسازی را از طریق مشارکت مردم و نهادهای مالی تأمین کند.