شناسایی و تعیین تکلیف بیش از ۲ هزار هکتار اراضی بایر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد شکوهی، با تأکید بر اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و بهره‌وری بهینه از منابع ملی اظهار کرد: در راستای اجرای تکالیف قانونی و با هدف ارتقای امنیت غذایی و جلوگیری از تخریب و رهاسازی زمین‌های کشاورزی، پایش دقیق اراضی بایر استان در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های میدانی و نقشه‌های پایش ماهواره‌ای، مساحتی بیش از دو هزار و ۵۷۰ هکتار از اراضی که برای مدتی طولانی بلاکشت رها شده بودند، شناسایی شدند.

شکوهی بیان کرد: طبق ضوابط قانونی، این اراضی پس از طی مراحل قانونی و اخطارهای لازم به مالکان، تعیین تکلیف خواهند شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان تصریح کرد: اولویت ما در این طرح، احیای مجدد این اراضی و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید است. چنانچه مالکان این اراضی در مهلت مقرر نسبت به احیا و بهره‌برداری کشاورزی اقدام نکنند، بر اساس قانون اقدامات قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

شکوهی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ اراضی کشاورزی خط قرمز ماست و از تمامی بهره‌برداران و مالکان درخواست داریم تا با مدیریت صحیح، از رهاسازی زمین‌های کشاورزی خودداری کرده و در مسیر توسعه بخش کشاورزی و تولید پایدار استان مشارکت فعال داشته باشند.