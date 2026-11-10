به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های والیبال لیگ مردان آسیای مرکزی (قهرمانی باشگاه‌ها) از ۲۴ آبان تا یکم آذرماه به میزبانی شهر بوبانشور کشور هند برگزار خواهد شد. تیم فولاد سیرجان ایرانیان به عنوان نماینده والیبال ایران با ۱۴ بازیکن در این رقابت‌ها شرکت می‌کند و کاروان این تیم ساعت ۱۶ امروز (سه شنبه ۱۹ آبان) از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) راهی هند می شود.

بهروز عطایی سرمربی تیم فولاد سیرجان فهرست بازیکنان اعزامی این تیم به لیگ مردان آسیای مرکزی را به قرار زیر اعلام کرد:

سرمربی: بهروز عطایی

پاسور: علی رمضانی و اشکان حق‌دوست

قطر پاسور: علی حاجی‌پور و ابوالفضل پاشا امیری

دریافت کننده قدرتی: امین خواجه‌خلیلی، اسماعیل مسافر، سینا نیکپور و عرفان جلالی نژاد

مدافع میانی: محمد ولی‌زاده، امیرحسین توخته، علی شفیعی و رضا محمودآبادی

لیبرو: مهران توانا و رسول شهسواری

مربیان: مهران زارع، رضا قاسمی و حسین خوریانی

مدیر تیم: محمدرضا شریف‌پور

سرپرست: مریم حسابی

پزشک: رضا قلی پور

تیم فولاد سیرجان ایرانیان نایب قهرمان آسیا ۲۰۲۶ در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های جهان ۲۰۲۶ که از ۲۴ تا ۳۰ آذرماه سال جاری در لهستان برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد و حضور در رقابت‌های هند می تواند دیدارهای تدارکاتی مناسبی برای این تیم برای حضور شایسته در رقابت‌های جهانی باشد.