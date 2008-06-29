  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۹ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۸

خواجوی: 10 میلیون نفر تحت پوشش برنامه‌های سازمان دارالقرآن قرار دارند

خواجوی: 10 میلیون نفر تحت پوشش برنامه‌های سازمان دارالقرآن قرار دارند

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به اینکه گسترش فضای عمل به قرآن از اهداف مهم سازمان است، گفت: در حال حاضر 10میلیون نفر تحت پوشش طرحهای آموزشی سازمان دارالقرآن الکریم قرار دارند .

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خواجوی رئیس سازمان دارالقرآن الکریم وابسته با سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه سیاست‌ کلی سازمان دارالقرآن الکریم در سال نوآوری و شکوفایی، آموزش، فضاسازی و نوآوری قرآنی است، گفت: در اجرای طرحهای قرآنی باید بتوان در قالب نوآوری، جاذبه ایجاد کرد تا استقبال مردم از طرحها روز به روز بیشتر شود.

وی اجرای طرحهای آموزشی مختلف را در سراسر کشور، مقدمه ایجاد فرهنگ قرآنی دانست و افزود: گسترش فضای عمل به قرآن، هدف سازمان در اجرای طرحهای آموزشی در سطحهای مختلف است.

خواجوی، جذب نیروهای توانمند در تثبیت جایگاه سازمان دارالقرآن را از دیگر اولویتهای آن سازمان اعلام کرد و یادآور شد: توسعه طرحها و برنامه‌ها در تثبیت جایگاه و مقبولیت سازمان موجب شد تا یک معاونت جدید و اداره کل فناوری اطلاعات و اداره کل امور اجرایی به مجموعه افزوده شود.

کد مطلب 707297

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها