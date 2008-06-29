به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خواجوی رئیس سازمان دارالقرآن الکریم وابسته با سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه سیاست‌ کلی سازمان دارالقرآن الکریم در سال نوآوری و شکوفایی، آموزش، فضاسازی و نوآوری قرآنی است، گفت: در اجرای طرحهای قرآنی باید بتوان در قالب نوآوری، جاذبه ایجاد کرد تا استقبال مردم از طرحها روز به روز بیشتر شود.

وی اجرای طرحهای آموزشی مختلف را در سراسر کشور، مقدمه ایجاد فرهنگ قرآنی دانست و افزود: گسترش فضای عمل به قرآن، هدف سازمان در اجرای طرحهای آموزشی در سطحهای مختلف است.

خواجوی، جذب نیروهای توانمند در تثبیت جایگاه سازمان دارالقرآن را از دیگر اولویتهای آن سازمان اعلام کرد و یادآور شد: توسعه طرحها و برنامه‌ها در تثبیت جایگاه و مقبولیت سازمان موجب شد تا یک معاونت جدید و اداره کل فناوری اطلاعات و اداره کل امور اجرایی به مجموعه افزوده شود.