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۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۰۶

متوسط بارندگی در یزد 40 درصد متوسط بارندگی کشوری است

یزد - خبرگزاری مهر: کارشناس شرکت آبفای یزد گفت: متوسط بارندگی در استان یزد 100 میلیمتر است که این میزان برابر 40 درصد متوسط بارندگی کشوری است.

محمدحسین شرعیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: متوسط بارندگی در جهان در سال جاری برابر 850 میلیمتر بوده است که این میزان در ایران برابر 250 میلیمتر، در استان یزد برابر 100 و در شهر یزد برابر 60 میلیمتر است.

وی افزود: میزان بارندگی از مهر ماه سال 86 به مدت پنج ماه که زمان بارش بارانهای فصلی و نزولات جوی است در شهر یزد رقمی بالغ بر 8/18 میلیمتر بوده است و 68 درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته که نشان دهنده کاهش بارندگی و خشکسالی بوده است.

این کارشناس خاطرنشان کرد: اگر شهروندان کاهش 10 درصدی در مصرف آب را رعایت کنند با برنامه ریزیهای انجام شده تابستان سال جاری را بدون مشکل کم آبی طی خواهند کرد.

شرعیاتی عنوان کرد: ترویج فرهنگ صرفه جویی در بین مردم، مدیریت مصرف و استفاده از وسایل کاهنده مصرف از جمله اقدامات موثر در زمینه صرفه جویی آب خواهد بود.  

کد مطلب 724331

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