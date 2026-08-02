آموزش و ترویج، حلقه اتصال تولیدکنندگان، فروشندگان و کشاورزان است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از امضای تفاهمنامه همکاری با مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد و اظهار کرد: این تفاهمنامه با هدف توسعه آموزشهای تخصصی، ارتقای دانش بهرهبرداران و ترویج الگوی صحیح مصرف کودهای کشاورزی منعقد شده و میتواند نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و تولید پایدار ایفا کند.
وی با بیان اینکه امروز توسعه کشاورزی بدون آموزش و انتقال دانش امکانپذیر نیست، افزود: مؤلفههایی همچون دسترسی آسان، کیفیت، زمان، هزینه و ارائه خدمات مطلوب از مهمترین مأموریتهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است، اما در کنار آن، توانمندسازی کشاورزان و ارتقای دانش فنی بهرهبرداران نیز از اولویتهای این مجموعه به شمار میرود.
محمدی با اشاره به اهداف این تفاهمنامه اظهار کرد: یکی از مهمترین محورهای این همکاری، ایجاد ارتباط مؤثر میان سه ضلع اصلی زنجیره تأمین کود شامل تولیدکنندگان، شبکه توزیع و کشاورزان است تا از طریق آموزش و تعامل مستقیم، زمینه انتقال دانش فنی، معرفی محصولات استاندارد و افزایش آگاهی بهرهبرداران فراهم شود.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان میتوانند آخرین دستاوردها و کودهای نوین را معرفی کنند، فروشندگان با ویژگیهای فنی محصولات آشنا شوند و کشاورزان نیز با شیوه صحیح مصرف کودها، تغذیه اصولی گیاه و انتخاب مناسب نهادهها آشنا شوند؛ فرآیندی که در نهایت به افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی منجر خواهد شد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با تأکید بر اهمیت تغذیه متعادل گیاه گفت: مصرف علمی و اصولی کودها علاوه بر افزایش تولید، موجب حفظ حاصلخیزی خاک، کاهش هزینههای تولید، ارتقای کیفیت محصولات و دستیابی به کشاورزی پایدار میشود.
محمدی افزود: یکی از دستاوردهای مهم این تفاهمنامه، افزایش شفافیت در زنجیره تأمین نهادههای کشاورزی و تقویت اعتماد کشاورزان به کیفیت کودها و خدمات ارائهشده است که میتواند نقش مهمی در اصلاح الگوی مصرف نهادهها داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: امروز افزایش بهرهوری در واحد سطح، مهمتر از افزایش سطح زیرکشت است و دستیابی به این هدف، تنها با بهرهگیری از دانش روز، آموزش مستمر و بومیسازی فناوریهای نوین متناسب با شرایط اقلیمی استان امکانپذیر خواهد بود.
در ادامه مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی گلستان نیز با تأکید بر اهمیت همافزایی میان دستگاههای اجرایی اظهار کرد: همکاری مشترک میان دو مجموعه، فرصت مناسبی برای توسعه آموزشهای تخصصی و ترویجی در بخش کشاورزی فراهم میکند و میتواند به ارتقای بهرهوری، حفظ سلامت خاک و افزایش امنیت غذایی منجر شود.
سلطانعلیان افزود: بر اساس این تفاهمنامه، تولید محتوای آموزشی، برگزاری کارگاهها و دورههای تخصصی برای کارشناسان، بهرهبرداران، تشکلهای کشاورزی، تولیدکنندگان و فعالان بخشهای زراعی، باغی و دامی با محوریت تغذیه گیاهی و مصرف صحیح کودها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیتهای آموزشی و ترویجی، توسعه بسترهای اطلاعرسانی و انتقال دانش فنی به کشاورزان، زمینهساز اصلاح الگوی تغذیه گیاه، افزایش عملکرد در واحد سطح و تولید محصولات سالمتر خواهد بود.
بر اساس این تفاهمنامه که برای مدت یک سال به امضا رسیده است، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان و مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان متعهد شدند با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای علمی، آموزشی و اجرایی خود، در مسیر ارتقای دانش فنی بهرهبرداران، توسعه کشاورزی دانشبنیان، افزایش بهرهوری و تقویت امنیت غذایی همکاری مستمر داشته باشند.
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