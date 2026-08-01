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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

ورود دادستان اسلامشهر به پرونده مرگ دختر ۷ ساله در پارک

ورود دادستان اسلامشهر به پرونده مرگ دختر ۷ ساله در پارک

اسلامشهر- دادستان اسلامشهر می‌گوید در پی جان باختن یک دختر هفت‌ساله در یکی از بوستان‌های این شهرستان، پرونده قضایی تشکیل و بررسی علت حادثه با دستور ویژه قضایی آغاز شده است.

سعید دوستی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز همدردی با خانواده این کودک اظهار کرد: بر اساس اطلاعات اولیه، به دلایلی که هنوز مشخص نشده، بخشی از بوستان شهید مطلبی دچار نقص فنی و اتصالی در شبکه برق شده و محدوده‌ای از محل بازی کودکان برق‌دار شده است؛ حادثه‌ای که به مرگ این کودک انجامید.

او افزود: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، با صدور دستور ویژه قضایی، مأموران انتظامی مأمور رسیدگی به موضوع شدند و پرونده قضایی برای بررسی ابعاد حادثه تشکیل شد.

به گفته دادستان اسلام‌شهر، با توجه به حساسیت این پرونده، از دستگاه‌های مسئول و کارشناسان تخصصی خواسته شده است علت وقوع حادثه، عوامل احتمالی و میزان مسئولیت اشخاص یا نهادهای مرتبط را بررسی کنند و نتایج این بررسی‌ها در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.

دوستی‌نژاد همچنین بر ضرورت تأمین ایمنی شهروندان در بوستان‌ها و فضاهای عمومی تأکید کرد و گفت: در صورتی که تحقیقات وجود قصور یا تخلف را احراز کند، با افراد یا مجموعه‌های مسئول مطابق قانون برخورد قضایی خواهد شد.

این حادثه در حالی رخ داده که هم‌زمان، علت دقیق برق‌دار شدن محل حادثه همچنان در دست بررسی است و تاکنون هیچ مرجع رسمی درباره منشأ قطعی نقص فنی یا مسئولیت احتمالی افراد یا دستگاه‌های مرتبط اظهار نظر نهایی نکرده است.

کد مطلب 6905642

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    نظرات

    • فرامرز US ۰۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      4 1
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      دقیقا یه پارک تو رسالت هست که وقتی باغبان آبیاری میکنه یه تیر برق آهنی داره که برقدار میشه.زنگ زدیم اداره برق اومده میگه برق نداره..حتما باید حادثه باشه که پیگیری کنند.
    • IR ۰۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      10 0
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      یا خدا... دیگه بوستان هم نمیشه رفت. یک بوستان محل بود که بچه از خونه بره بیرون بدون آسیب روانی ... امیدوارم به سرعت تمام بوستان‌ها بررسی و از نظر امنیت سالم باشند. چه جانی چه مالی و چه روانی...

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