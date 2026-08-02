فراز بام خائیز دهدشت قهرمان منطقه ۸ کشور شد

مجید پارسایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به موفقیت تیم هندبال نونهالان فراز بام خائیز در مسابقات منطقه ۸ کشور، اظهار کرد: این تیم به نمایندگی از استان در این رقابت‌ها حضور یافت و با ارائه عملکردی مقتدرانه توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

وی افزود: مسابقات هندبال منطقه ۸ کشور به میزبانی شهر سی‌سخت و با حضور تیم‌هایی از شهرهای برازجان، بهبهان، کازرون، گچساران و دهدشت برگزار شد که نماینده استان با نمایش بازی‌های فنی و هماهنگ، تمامی حریفان خود را شکست داد و بر سکوی نخست ایستاد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: کسب این عنوان ارزشمند نشان‌دهنده ظرفیت بالای هندبال کهگیلویه و بویراحمد در پرورش استعدادهای ورزشی و نتیجه برنامه‌ریزی مناسب در رده‌های پایه است.

وی با قدردانی از تلاش بازیکنان، مربیان و مجموعه باشگاه فراز بام خائیز، گفت: حمایت از ورزش پایه و شناسایی استعدادهای نوجوانان و نونهالان، یکی از اولویت‌های مهم ورزش استان برای ساختن آینده‌ای درخشان در عرصه‌های ملی است.

پارسایی ادامه داد: موفقیت تیم‌های پایه استان در رشته‌های مختلف ورزشی، بیانگر وجود ظرفیت‌های ارزشمند انسانی در کهگیلویه و بویراحمد است و تلاش می‌کنیم با تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از ورزشکاران، زمینه رشد و شکوفایی بیشتر این استعدادها فراهم شود.

تیم نونهالان فراز بام خائیز با کسب نتایج درخشان در رقابت‌های هندبال منطقه ۸ کشور، عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را به نام کهگیلویه و بویراحمد ثبت کرد.