صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۱۱ مرداد) در برخی نقاط استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، مازندران، ارتفاعات استانهای تهران، البرز، گیلان، گلستان و سمنان، در برخی ساعات بهویژه در بعدازظهر و اوایل شب، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد موقت و در نقاط مستعد، گردوخاک پیشبینی میشود.
وی افزود: این شرایط جوی فردا (دوشنبه، ۱۲ مرداد) در استانهای خراسان شمالی، مازندران و ارتفاعات استانهای گلستان، سمنان، تهران و البرز تداوم خواهد داشت و از روز سهشنبه (۱۳ مرداد) تا پنجشنبه (۱۵ مرداد) نیز ارتفاعات البرز مرکزی تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: طی سه روز آینده در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان نیز وقوع این شرایط جوی دور از انتظار نیست. همچنین طی پنج روز آینده در شمالشرق، شرق، جنوبشرق، برخی نقاط مرکز کشور و دامنههای جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی میشود.
پیشبینی وضعیت هوای تهران؛ دمای ۳۷ درجه و احتمال گردوخاک
وی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۱۱ مرداد) صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و احتمال وقوع گردوخاک پیشبینی میشود. همچنین حداکثر و حداقل دمای تهران به ترتیب ۳۷ و ۲۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.
هشدار نارنجی هواشناسی برای تشدید فعالیت سامانه بارشی
ضیائیان با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی بیان کرد: از بعدازظهر امروز (۱۱ مرداد) در ارتفاعات استانهای گلستان و سمنان و تا اواخر وقت فردا (۱۲ مرداد) در خراسان شمالی و ارتفاعات استانهای گلستان و سمنان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، احتمال تگرگ در نقاط مستعد و همچنین گردوخاک مورد انتظار است.
وی یادآور شد: این شرایط میتواند موجب بروز مخاطرات جوی در مناطق یادشده شود و لازم است شهروندان و دستگاههای مسئول هشدارهای سازمان هواشناسی را مدنظر قرار دهند.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی ادامه داد: امروز (۱۱ مرداد) در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و ارتفاعات استانهای مازندران، سمنان و تهران و فردا (۱۲ مرداد) در ارتفاعات استانهای مازندران، تهران، البرز و سمنان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیشبینی میشود.
وی درباره صدور هشدار زرد هواشناسی برای استان تهران درخصوص فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی، بهویژه در ساعات بعدازظهر و شب، تصریح کرد: از بعدازظهر امروز تا پایان روز سهشنبه (۱۳ مرداد)، در برخی ساعات بارش باران، وزش باد شدید موقتی، گاهی رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
ضیائیان افزود: در ارتفاعات، مناطق بالادست و قلههای استان تهران، علاوه بر بارش باران، در برخی ساعات مهآلودگی، وزش باد شدید تا بسیار شدید موقتی، رعدوبرق و احتمال بارش تگرگ و وقوع صاعقه نیز دور از انتظار نیست.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط جوی بهویژه در مناطق شمالی استان تهران شامل شمال فیروزکوه، دماوند، آبعلی، میگون، پردیس، لواسان و شمیرانات پیشبینی شده است.
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