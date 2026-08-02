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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۲

یکی از دلایل اصلی عقب نشینی ترامپ مقابل ایران از نگاه المیادین

یکی از دلایل اصلی عقب نشینی ترامپ مقابل ایران از نگاه المیادین

خبرنگار المیادین به یکی از عوامل اصلی عقب نشینی مجدد ترامپ در برابر ایران اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین مستقر در آمریکا گزارش داد که کمبود موشک های سامانه های پدافندی آمریکا یک عامل اساسی در تصمیم گیری ترامپ برای به تعویق انداختن حمله علیه ایران و عقب نشینی مجدد وی در برابر این کشور به شمار می رود.

خبرنگار شبکه المیادین تصریح کرد که این اقدام بعد از تقلای جی دی ونس معاون ترامپ و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا برای منصرف کردن ترامپ صورت گرفته است.

ساعتی قبل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با عقب نشینی دوباره نسبت به حمله ادعایی به ایران مدعی شد که با لغو حمله به ایران موافقت کرده است.

اظهارات ترامپ ساعتی پس از آن بیان می شود که پایگاه خبری آکسیوس مدعی شد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهور آمریکا، نسبت به طرح واشنگتن برای اجرای حملات گسترده جدید علیه ایران ابراز نگرانی کرده است.

آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه از این تماس تلفنی، گزارش داد که بن‌سلمان از ترامپ خواسته است از تشدید تنش خودداری کرده و از انجام حملات گسترده علیه ایران صرف‌نظر کند.

این در حالی است که روز گذشته فاکس نیوز به نقل از برآوردهای «مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی» اذعان کرد که ذخیره موشک‌های رهگیر تاد آمریکا از ۴۵۲ فروند پیش از جنگ، به کمتر از ۲۷۸ فروند کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش ذخایر آمریکا از موشک‌های رهگیر پاتریوت نیز از حدود ۲۳۰۰ فروند پیش از جنگ، به کمتر از ۸۲۷ فروند کاهش پیدا کرده است.

کد مطلب 6905753

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    نظرات

    • IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      4 2
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      ترامپ و همپیمان هایش شکست خورده اند. لکن جرات اظهار این حقیقت را ندارند چون صرف اعتراف به شکست، روند فروپاشی و غرق شدن کشتی تایتانیک آمریکا را تسهیل می کند.در آینده نزدیک مردم جهان،شاهد دنیای بدون آمریکا و اسرائیل خواهند بود.
    • IQ ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      2 1
      پاسخ
      امریکا با اذنابی که در منطقه دارد سعی میکند با یک تهدید بزرگ راه را برای مذاکره باز کند این بار روبیو هم مثل پمپئو خواسته های حد اکثری روی میز گذاشته تا مثلا موشکی را به عنوان امتیاز به ایران اعطا کند چیزی که دو ماه پیش ترامپ از روی میز برداشته بود مسولین ایران باید بدانند مثل دشمن باید حیله گر باشند از تنفس مصنوعی حتی یک ساله هم استفاده کنند ولی تسلیم نشوند
    • IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      6 1
      پاسخ
      این بازی فریب جهت کنترل ایران ..و حفظ فشار نظامی..و همچنین جلوگیری از ورود ایران به جنگ زیر ساختهاست...چون با زدن نیروگاه‌های برق شیوخ خلیج فارس.جنگ به نفع ایران پایان می‌یابد.
      • عباس IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
        2 2
        دقیقا، کاش مسئولان مملکت این کارت تنگه هرمز رو نسوزونند ، الان موقع برداشت میوه پیروزی در جنگ ژئو پلیتیک هست کاش هر چه سریعتر این میوه رو با تفاهم و ......برداشت کنند و نگذارند این میوه پیروزی گندیده بشه .
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      2 2
      پاسخ
      مسئول که موقعه حرف زدن همش حالت گریه نشان می دهد نداریم چی شد چی نشد با این روش مملکت آینده اش معلوم نیست چه بشود یکی به نعل یکی به میخ می کوبند از تیر طایفه آن جماعت هم التماسگر اتومبیل شان هم خش برنداشت در این سه جنگ خدا بداد ملت مظلوم بخصوص نیروهای نظامی وخانواده شان برسد

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