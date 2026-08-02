یکی از دلایل اصلی عقب نشینی ترامپ مقابل ایران از نگاه المیادین

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین مستقر در آمریکا گزارش داد که کمبود موشک های سامانه های پدافندی آمریکا یک عامل اساسی در تصمیم گیری ترامپ برای به تعویق انداختن حمله علیه ایران و عقب نشینی مجدد وی در برابر این کشور به شمار می رود.

خبرنگار شبکه المیادین تصریح کرد که این اقدام بعد از تقلای جی دی ونس معاون ترامپ و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا برای منصرف کردن ترامپ صورت گرفته است.

ساعتی قبل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با عقب نشینی دوباره نسبت به حمله ادعایی به ایران مدعی شد که با لغو حمله به ایران موافقت کرده است.

اظهارات ترامپ ساعتی پس از آن بیان می شود که پایگاه خبری آکسیوس مدعی شد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهور آمریکا، نسبت به طرح واشنگتن برای اجرای حملات گسترده جدید علیه ایران ابراز نگرانی کرده است.

آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه از این تماس تلفنی، گزارش داد که بن‌سلمان از ترامپ خواسته است از تشدید تنش خودداری کرده و از انجام حملات گسترده علیه ایران صرف‌نظر کند.

این در حالی است که روز گذشته فاکس نیوز به نقل از برآوردهای «مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی» اذعان کرد که ذخیره موشک‌های رهگیر تاد آمریکا از ۴۵۲ فروند پیش از جنگ، به کمتر از ۲۷۸ فروند کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش ذخایر آمریکا از موشک‌های رهگیر پاتریوت نیز از حدود ۲۳۰۰ فروند پیش از جنگ، به کمتر از ۸۲۷ فروند کاهش پیدا کرده است.