علت برفک زدن یخچال بوش و راهکارهای جلوگیری از آن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برفک زدن یخچال بوش یکی از مشکلاتی است که اگر به موقع به آن توجه نکنید، میتواند باعث کاهش سرمایش، اشغال فضای داخلی و افزایش مصرف برق شود. بسیاری از کاربران تصور میکنند این مسئله همیشه نشانه خرابی دستگاه است، در حالی که در موارد زیادی علت برفک زدن یخچال بوش به تنظیمات دما، نحوه استفاده روزانه و ورود رطوبت از درب مرتبط است.
از طرف دیگر، اگر سیستم دیفراست (برفکزدایی خودکار) درست عمل نکند، برفک به صورت مداوم تجمع پیدا میکند و عملکرد کلی یخچال را تحت تاثیر قرار میدهد. در این مطلب، شما با علتهای اصلی برفک زدن یخچال بوش، روشهای رفع سریع این برفک، راهکارهای پیشگیری و زمان مناسب تماس با تعمیرکار آشنا میشوید.
چرا یخچال بوش برفک میزند؟
برفک زدن یخچال بوش یکی از مشکلات رایجی است که کارایی دستگاه شما را کاهش میدهد و مصرف برق را افزایش میدهد. برای حل این مشکل، ابتدا باید عوامل زمینهساز آن را شناسایی کنید. به طور کلی، ورود هوای گرم و مرطوب به درون محیط سرد یخچال، اصلیترین عامل ایجاد برفک است. در جدول زیر قصد داریم رایجترین دلایل بروز این مشکل را بررسی کنیم:
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دلایل
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توضیحات
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خرابی یا فرسودگی لاستیک دور درب
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در صورتی که نوار مگنتی دور درب دفرمه، پاره یا کثیف شود، اتصال آن با بدنه برقرار نمیشود. این مسئله سبب نفوذ مداوم هوای مرطوب بیرون به داخل کابین میگردد.
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باز و بسته کردن مکرر درب
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باز کردن بیش از حد درب یا باز نگه داشتن آن به مدت طولانی، تعادل دمایی یخچال را برهم میزند و رطوبت محیط را به برفک تبدیل میکند.
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نقص فنی در سیستم دیفراست
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یخچالهای مدرن بوش دارای سیستم خودکار ذوب برفک هستند. خرابی قطعاتی مانند سنسور دیفراست، ترموفیوز، برد الکترونیکی یا المنت، مانع از اجرای این فرآیند میشود.
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خرابی ترموستات
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وظیفه کنترل دما بر عهده ترموستات است. در صورت معیوب شدن این قطعه، فرمان قطع فعالیت کمپرسور صادر نمیشود و سرمای بیش از حد، رطوبت را به یخ و برفک تبدیل میکند.
نقش دمای نامناسب و چیدمان ظروف در ایجاد برفک یخچال بوش
بسیاری از موارد برفک زدن یخچال بوش به دلیل نقص فنی قطعات نیست، بلکه به رفتارهای روزمره و تنظیمات نادرست دستگاه ارتباط دارد. تنظیم نبودن دمای کابین و فریزر یکی از عوامل اصلی این مشکل است. در صورتی که دمای دستگاه را بسیار پایین یا نامناسب تنظیم کنید، رطوبت موجود در فضا به سرعت منجمد شده و به شکل لایههای ضخیم برفک روی دیوارهها ظاهر میشود. دما باید بر اساس فصول سال و حجم مواد غذایی داخل دستگاه به طور دقیق تنظیم گردد.
علاوه بر تنظیمات دما، نحوه چیدمان ظروف و مواد غذایی نیز اهمیت زیادی دارد. قرار دادن ظروف غذای گرم و بدون درب در یخچال، حجم زیادی از بخار و رطوبت را وارد کابین میکند که این رطوبت بلافاصله به برفک تبدیل میشود. همچنین، چیدمان بیش از حد مواد غذایی و مسدود کردن دریچههای گردش هوای سرد مانع از جریان یکنواخت هوا میشود. این انسداد هوا سبب تجمع سرما در یک نقطه و ایجاد برفک در اطراف دریچهها خواهد شد. بنابراین چیدمان اصولی و رعایت فاصله مناسب بین ظروف جهت گردش آزادانه هوا الزامی است.
روشهای اصولی و سریع برای از بین بردن برفک یخچال بوش
هنگامی که یخچال بوش شما دچار برفک میشود، باید در سریعترین زمان ممکن و با روشهای ایمن نسبت به پاکسازی آن اقدام کنید. تجمع برفک علاوه بر کاهش فضای داخلی، فشار مضاعفی به موتور دستگاه وارد میآورد. برای ذوب کردن برفکها پس از برفک زدن یخچال بوش بدون آسیب رساندن به قطعات داخلی، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
قطع اتصال برق: پیش از شروع هر کاری، دوشاخه یخچال را از پریز بکشید تا امنیت کامل شما و دستگاه حفظ شود.
تخلیه کامل مواد غذایی: تمامی مواد غذایی، قفسهها و کشوها را از یخچال و فریزر خارج کنید. مواد غذایی فاسدشدنی را در یک جعبه یونولیتی یا محیطی خنک قرار دهید.
انتظار برای ذوب طبیعی: بهترین و ایمنترین روش، باز گذاشتن درب یخچال است تا برفکها با دمای محیط ذوب شوند. میتوانید برای تسریع فرآیند، یک ظرف آب گرم داخل طبقات قرار دهید.
اجتناب از وسایل تیز: هرگز برای کندن یخها از چاقو، پیچگوشتی یا اشیای فلزی استفاده نکنید، زیرا این کار موجب سوراخ شدن لولههای انتقال گاز (اواپراتور) میشود.
خشک کردن کامل کابین: پس از ذوب شدن کامل برفکها، دیوارهها و کف یخچال را با یک دستمال نرم و جاذب کاملا خشک کنید تا رطوبت باقیمانده مجددا یخ نزند.
راهکارهای پیشگیری از برفک زدن مجدد در یخچالهای بوش
پیشگیری از برفک زدن یخچال بوش، بهترین راه برای حفظ کارایی و افزایش طول عمر مفید یخچال بوش شما است. با رعایت چند نکته ساده در استفاده روزمره، میتوانید از تشکیل لایههای یخ و برفک و در نتیجه تحمیل هزینههای تعمیرات جلوگیری کنید. مهمترین راهکارهایی که برای پیشگیری از این مشکل باید به کار بگیرید عبارتند از:
هر چند وقت یکبار چسبندگی و سلامت لاستیک درب را بررسی کنید. برای اطمینان از سلامت آن، یک کاغذ بین درب و بدنه قرار دهید. اگر کاغذ به راحتی خارج شد، نوار مغناطیسی نیاز به تمیزکاری یا تعویض دارد.
دمای یخچال را در فصول گرم روی ۳ یا ۴ درجه سانتیگراد و در فصول سرد روی ۴ یا ۵ درجه سانتیگراد تنظیم کنید. دمای مناسب فریزر نیز معمولا بین ۱۸- تا ۲۰- درجه سانتیگراد است.
همواره اجازه دهید غذاهای پخته شده کاملا با دمای محیط همدما شوند و سپس آنها را در ظروف دربسته به یخچال منتقل کنید.
مواد غذایی را با فاصله از دیوارههای انتهایی و دریچههای توزیع سرما بچینید تا جریان هوای خنک به صورت یکنواخت برقرار باشد.
سالی یکبار از یک تکنسین متخصص بخواهید سیستم دیفراست و کویلهای کندانسور یخچال شما را بررسی و سرویس کند.
با اجرای این اقدامات ساده، رطوبت داخل کابین در بهینهترین حالت ممکن حفظ شده و احتمال ایجاد برفک به حداقل میرسد.
چه زمانی برای رفع برفک یخچال بوش باید با تعمیرکار تماس بگیرید؟
برفک زدن یخچال بوش در بسیاری از مواقع با انجام اقدامات اولیه نظیر تنظیم دما، تعویض لاستیک دور درب و رعایت اصول چیدمان مواد غذایی برطرف میشود. با این حال، در برخی شرایط منشأ بروز این مشکل پیچیدهتر است و نیاز به بررسی تخصصی دارد. اگر پس از تمیز کردن کامل برفکها و رعایت تمامی نکات پیشگیرانه، مجدداً و در فاصلهای کوتاه شاهد تشکیل سریع یخ و برفک در بخش فریزر یا دیوارههای پشتی یخچال شدید، این موضوع نشاندهنده وجود نقص فنی در سیستم داخلی دستگاه است.
در این حالت معمولا قطعات کلیدی سیستم دیفراست از جمله المنت (هیتر)، ترموفیوز، سنسور دیفراست یا برد الکترونیکی اصلی دچار خرابی شدهاند و فرآیند اتوماتیک برفکزدایی به درستی انجام نمیشود. علاوه بر این، اگر یخچال شما به طور مداوم و بدون وقفه کار میکند اما دمای داخل کابین به اندازه کافی خنک نیست و یا کدهای خطای مربوط به سیستم سرمایشی روی صفحه نمایشگر ظاهر شدهاند، باید از دستکاری خودسرانه دستگاه خودداری کنید.
بررسی و تعویض قطعات الکترونیکی و مکانیکی یخچال بوش نیازمند ابزارهای تخصصی و دانش فنی بالا است. هرگونه اقدام غیرحرفهای در این زمینه میتواند آسیبهای جدیتر و هزینههای سنگینتری به همراه داشته باشد. بنابراین در صورت مواجهه با این نشانهها، توصیه میکنیم در اسرع وقت از خدمات تعمیر یخچال بوش استفاده کرده و از مزایای این خدمات بهرهمند شوید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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