به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نوسان قیمت در بازار مقاطع آلیاژی همواره چالش بزرگی برای صنایع ماشین‌سازی و قطعه‌سازی است. در این میان، فولاد ck۴۵ به دلیل کاربرد گسترده در ساخت قطعات حساس، نیازمند پایش مداوم است. در این گزارش تحلیلی، متغیرهای کلیدی اثرگذار بر بازار این آلیاژ و راهکارهای کاهش ریسک خرید آن را بررسی کرده‌ایم.

ریتم بازار و لزوم استعلام قیمت روز میلگرد ck۴۵

بازار مقاطع فولادی همواره با رفتارهای متفاوتی در بخش‌های ساختمانی و صنعتی همراه است. بسیاری از خریداران تازه‌کار تصور می‌کنند روند نوسان بازار فولادهای آلیاژی کاملاً شبیه به بازار آهن‌آلات عمومی است؛ اما واقعیت این است که مکانیزم قیمت‌گذاری در بخش آلیاژی پیچیدگی‌های فنی بیشتری دارد. فولاد ck۴۵ که در استانداردهای معتبر بین‌المللی با نام فولاد ۱۱۹۱ نیز شناخته می‌شود، به عنوان یک فولاد متوسط کربن پرکاربرد در ساخت شفت‌ها، محورها، پین‌ها و چرخ‌دنده‌ها، از متغیرهای متعددی تاثیر می‌پذیرد. به همین دلیل، رصد و استعلام مستمر قیمت روز میلگرد ck۴۵ اولین گام اساسی برای برنامه‌ریزی مالی هر پروژه صنعتی است.

به طور کلی، قیمت میلگرد آلیاژی ck۴۵ نه تنها از قیمت شمش پایه، بلکه از هزینه عناصر آلیاژی مانند منگنز، کیفیت فرآیند ذوب در کارخانه تولیدکننده و همچنین میزان تقاضای صنایع پایین‌دستی تاثیر می‌پذیرد. به همین جهت، تحلیل تغییرات قیمت میلگرد ck۴۵ نیازمند درک عمیق‌تری از محرک‌های زنجیره تولید فولاد است.

محرک‌های اصلی نوسان قیمت فولاد آلیاژی ck۴۵

برای پیش‌بینی نسبی و تحلیل رفتار بازار، خریداران باید سه فاکتور کلیدی را به عنوان سیگنال‌های راهنما در نظر بگیرند:

رابطه تاخیری با بازار ساختمانی: میلگردهای ساختمانی به دلیل حجم معامله بسیار بالا در بورس کالا، سرعت واکنش بالایی به اخبار اقتصادی و سیاسی دارند. تجربه بازار ایران نشان می‌دهد که تغییرات بزرگ قیمتی در بازار ساختمانی، معمولاً با یک تاخیر زمانی ۳ تا ۷ روزه خود را در قیمت فولاد ck۴۵ نشان می‌دهد. بنابراین، رصد بازار عمومی آهن می‌تواند یک پیش‌نمایش از تغییرات قیمت آلیاژی به دست دهد.

تغییرات فصلی و محدودیت حامل‌های انرژی: فرآیند تولید فولاد ۱۱۹۱ در کارخانه‌های آلیاژسازی بسیار انرژی‌بر است. در فصل تابستان به دلیل قطعی یا سهمیه‌بندی برق و در فصل زمستان به دلیل افت فشار گاز صنایع، حجم تولید شمش‌های آلیاژی کاهش می‌یابد. این کاهش عرضه معمولاً قیمت روز فولاد ck۴۵ را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اواخر بهار و اواسط پاییز معمولاً دوره‌های باثبات‌تری برای خرید به شمار می‌روند.

نرخ ارز نیمایی و آزاد: حتی در شرایط ثبات قیمت‌های جهانی، تغییرات در بازار ارز داخلی به سرعت بر روی قیمت مواد اولیه و فرآیندهای جانبی اثر می‌گذارد. رشد نرخ ارز همواره به عنوان یک محرک روانی و واقعی، تقاضا برای خرید فولاد ck۴۵ را در بازار آزاد افزایش می‌دهد.

انتخاب نوع محصول متناسب با هزینه واقعی پروژه

گاهی اوقات خرید به‌صرفه به معنای یافتن پایین‌ترین قیمت هر کیلو ck۴۵ در بازار نیست؛ بلکه به معنای انتخاب دقیق مشخصات فنی متناسب با فرآیند تولید شماست. در بازار آهن‌آلات، این محصول عمدتاً در دو شکل عرضه می‌شود که تفاوت قیمتی مشخصی دارند:

میلگرد ساده ck۴۵ (نورد گرم): این مقاطع پس از اتمام فرآیند نورد، عملیات پرداخت ثانویه روی آن‌ها انجام نمی‌شود. قیمت میلگرد ساده ck۴۵ نسبت به نمونه‌های دیگر پایین‌تر است و اگر کارگاه تولیدی شما تجهیزات تراشکاری اولیه کافی در اختیار دارد، خرید این مدل هزینه‌های اولیه شما را به شدت کاهش می‌دهد.

میلگرد ck۴۵ دوپولیش: این نوع میلگرد فرآیند کشش و پولیش‌کاری مجدد را طی کرده و سطحی کاملاً صاف، بدون تلرانس ابعادی منفی و براق دارد. اگرچه قیمت نهایی این محصول بالاتر است، اما هزینه‌های پرت بار و زمان ماشین‌کاری نهایی قطعه‌سازان را به حداقل می‌رساند و در تناژهای پایین کاملاً توجیه‌پذیر است.

استراتژی‌های عملی برای مدیریت ریسک در زمان خرید

برای داشتن یک خرید اقتصادی و بدون خسارت، توصیه می‌شود خریداران به جای تمرکز صرف بر روی ارقام اعلامی برخی واسطه‌ها، استراتژی‌های زیر را به کار بگیرند:

خرید پله‌ای در شرایط نوسان شدید بازار: اگر پروژه تولیدی شما زمان‌بر است، خرید کل نیاز فصلی در یک زمان مشخص ریسک بالایی دارد. تقسیم سفارش به بخش‌های کوچک‌تر و خرید در فواصل زمانی منظم، میانگین قیمت خرید شما را متعادل‌تر می‌کند.

تطبیق فیزیکی با استانداردها: در بازار فروش میلگرد ck۴۵، قیمت‌های بسیار پایین‌تر از عرف بازار همواره باید با دیده تردید بررسی شوند. وجود ناخالصی در فولاد یا عدم تطابق آنالیز شیمیایی با مشخصات فنی میلگرد ck۴۵، خود را در فرآیند حساس عملیات حرارتی و آبکاری به صورت ترک‌های ریز نشان می‌دهد و کل قطعه تولیدی را بی‌استفاده می‌کند. همواره پیش از خرید، تطبیق وزن بار با جدول اشتال و دریافت برگه متریال (آنالیز آزمایشگاهی) را از تامین‌کننده بخواهید.

بررسی هزینه‌های پنهان خرید: قیمت نهایی بار شامل قیمت پایه، هزینه حمل، هزینه برش‌کاری و مالیات است. گاهی خرید مستقیم از کارخانه‌های بزرگ (برای تناژهای بالای ۲۰ تن) اقتصادی‌تر است، اما برای مقادیر کمتر، خرید از بنگاه‌های معتبر که خدمات برش‌کاری و تحویل سریع دارند، هزینه تمام‌شده کمتری به همراه خواهد داشت.

چرا انتخاب تامین‌کننده در خرید به‌صرفه میلگرد ck۴۵ مهم است؟

پیش‌بینی رفتار بازار فولادهای آلیاژی نیازمند تحلیل هم‌زمان فاکتورهای فنی و متغیرهای اقتصادی است. خرید موفق در بازار فولاد آلیاژی ck۴۵ زمانی حاصل می‌شود که خریدار بتواند تعادلی میان کیفیت شمش، اصالت کارخانه تولیدکننده، نوع پرداخت سطح مقطع و زمان‌بندی مناسب بازار برقرار کند.

در این مسیر، همکاری با یک تامین‌کننده تخصصی که بازار فولاد را به‌صورت فنی و اجرایی بشناسد، اهمیت بالایی دارد. مجموعه فولاد حامیران با سابقه تخصصی در تامین فولاد آلیاژی، آهن‌آلات ساختمانی، استیل، تیغ اره نواری، دستگاه اره نواری، مواد مصرفی جوش و خدمات برش، نیاز خریداران صنعتی را فراتر از فروش صرف محصول پاسخ می‌دهد.

خریداران فولاد ck۴۵ می‌توانند علاوه بر تامین بار، از زنجیره خدمات تخصصی این مجموعه شامل خدمات آزمایشگاهی برای بررسی اصالت و مشخصات آلیاژ، خدمات مشاوره پیش از خرید و همچنین خدمات کارگاهی مانند برش اره نواری، برش لیزری فلزات و برش CNC بهره‌مند شوند تا متریال موردنیاز خود را متناسب با ابعاد و نیاز خط تولید، آماده مصرف دریافت کنند. این نگاه زنجیره‌ای باعث می‌شود هزینه‌های تامین، پرت متریال و ریسک‌های اجرایی در پروژه‌های صنعتی بهتر مدیریت شود.

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