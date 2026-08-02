ترکیه سرنوشت بازیکن پرسپولیس را عوض کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا همایی فرد مدافع چپ تیم فوتبال پرسپولیس قبل از برگزاری اردوی پیش فصل این تیم در ارزروم ترکیه با پیشنهاد شمس آذر قزوین و گل گهر سیرجان روبرو شد تا با دریافت رضایت نامه راهی یکی از این تیم ها برای بازی کردن شود.

با این حال مهدی تارتار خواستار حضورش در اردوی ترکیه شد تا شرایط او را برای حضور در ترکیب بسنجد. عملکرد مطلوب همایی فرد در تمرینات باعث شده است تارتار اجازه فروش مدافع تیم فوتبال امید را به باشگاه ندهد و خواهان حفظ او با وجود جذب ابوالفضل جلالی شود.

مدافع جوان پرسپولیس در دو بازی دوستانه سرخپوشان در ترکیه نیز در ترکیب سرخ ها حضور داشت تا احتمالا یکی از شگفتی های ترکیب پرسپولیس برای فصل پیش رو لقب بگیرد.