  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۴

ترکیه سرنوشت بازیکن پرسپولیس را عوض کرد

ترکیه سرنوشت بازیکن پرسپولیس را عوض کرد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس مانع از جدایی مدافع جوان تیمش شد تا او در اردوی ترکیه شرایط بهتری را رقم بزند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا همایی فرد مدافع چپ تیم فوتبال پرسپولیس قبل از برگزاری اردوی پیش فصل این تیم در ارزروم ترکیه با پیشنهاد شمس آذر قزوین و گل گهر سیرجان روبرو شد تا با دریافت رضایت نامه راهی یکی از این تیم ها برای بازی کردن شود.

با این حال مهدی تارتار خواستار حضورش در اردوی ترکیه شد تا شرایط او را برای حضور در ترکیب بسنجد. عملکرد مطلوب همایی فرد در تمرینات باعث شده است تارتار اجازه فروش مدافع تیم فوتبال امید را به باشگاه ندهد و خواهان حفظ او با وجود جذب ابوالفضل جلالی شود.

مدافع جوان پرسپولیس در دو بازی دوستانه سرخپوشان در ترکیه نیز در ترکیب سرخ ها حضور داشت تا احتمالا یکی از شگفتی های ترکیب پرسپولیس برای فصل پیش رو لقب بگیرد.

کد مطلب 6905285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها