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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۹

پشت پرده هشتگ «نه به اعدام»؛ روایت ناگفته‌های پرونده میدان علیخانی

پشت پرده هشتگ «نه به اعدام»؛ روایت ناگفته‌های پرونده میدان علیخانی

پس از اجرای احکام پرونده میدان علیخانی، کارزار «نه به اعدام» در فضای مجازی شکل گرفت و بحث درباره ضرورت بررسی جزئیات پرونده را به دنبال داشت.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه، مهساحیدری: پرونده میدان شهید علیخانی اصفهان یکی از پرونده‌هایی بود که پس از وقوع حادثه، روند قضایی و سپس اجرای احکام آن، بازتاب‌های گسترده‌ای در جامعه و فضای مجازی به همراه داشت؛ پرونده‌ای که از یک درگیری خونین آغاز شد و با صدور احکام سنگین برای تعدادی از متهمان ادامه یافت.

در ۱۸ دی ۱۴۰۴، در جریان تجمعات اعتراضی در میدان شهید علیخانی اصفهان، درگیری میان شماری از معترضان و نیروهای انتظامی و بسیج به خشونت کشیده شد. بر اساس اعلام مراجع رسمی، در این حادثه چهار نفر از نیروهای انتظامی و بسیج به نام‌های حسین رمضانی، محمد همتی، سیدعلی خشوعی و ولی‌الله صفری جان خود را از دست دادند.

آغاز رسیدگی قضایی

پس از وقوع این حادثه، پرونده‌ای ویژه در دستگاه قضایی تشکیل شد و در جریان رسیدگی، ۵۹ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند.

بر اساس اعلام مقامات قضایی، در ادامه روند دادرسی، ۱۲ نفر به اتهام مشارکت در قتل و محاربه به مجازات اعدام محکوم شدند. همچنین ۲۳ نفر دیگر نیز با توجه به میزان نقش و مشارکتشان، به حبس‌هایی بین ۵ تا ۱۰ سال محکوم شدند.

روایت دادگاه از ابعاد خشونت

بر اساس کیفرخواست، آرای صادرشده از سوی دادگاه و گزارش‌های منتشرشده، اقدامات برخی از متهمان در این پرونده از سوی دادگاه مصداق خشونت شدید عنوان شده است.

در مستندات پرونده آمده است که مأموران در جریان حادثه با طناب به تابلوهای میدان بسته شده، سپس با سنگ، چوب و سلاح‌های سرد مورد حمله قرار گرفته‌اند. همچنین در گزارش‌های رسمی مطرح شده که پس از مجروح شدن برخی از افراد، روی آنان بنزین ریخته و آتش زده شده است و تعدادی از قربانیان در حالی که هنوز علائم حیاتی داشتند، با ضربات قمه و تبر نیز هدف حمله قرار گرفته‌اند.

دو متهمی که حکمشان در ۶ مرداد اجرا شد

در میان محکومان این پرونده، نام ابوالفضل سپاهی بادجانی، ۲۳ ساله، و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، ۲۷ ساله، به دلیل اجرای حکم اعدام در ۶ مرداد ۱۴۰۵ بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

بر اساس رأی دادگاه، ابوالفضل سپاهی بادجانی از نخستین افرادی بود که با تبر و قمه وارد صحنه درگیری شد. در حکم صادرشده آمده است که وی یکی از مأموران را از موتورسیکلت پایین کشیده، با سلاح سرد مجروح کرده و سپس با ریختن بنزین اقدام به آتش زدن او کرده است. دادگاه برای وی سه فقره حکم اعدام صادر کرد.

همچنین مطابق مستندات دادگاه، امیرحسین صفری حسین‌آبادی نیز با قمه در صحنه حضور داشته و پس از زمین افتادن یکی از مأموران، ضرباتی به ناحیه شکم و گردن او وارد کرده است. دادگاه او را به دو فقره اعدام محکوم کرد.

اجرای احکام

اجرای احکام این پرونده در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست، در ۲۸ تیر ۱۴۰۵، دو نفر از محکومان پرونده به نام‌های عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، تبعه افغانستان، اعدام شدند.

در مرحله دوم نیز در ۶ مرداد ۱۴۰۵، حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی به‌صورت علنی در منطقه ملک‌شهر اصفهان اجرا شد.

«نه به اعدام»؛ پیش از قضاوت، روایت کامل یک پرونده را بخوانیم

پس از اجرای احکام پرونده میدان شهید علیخانی اصفهان، کارزاری با عنوان «نه به اعدام» در فضای مجازی شکل گرفت و برخی کاربران با بازنشر این شعار، مخالفت خود را با اجرای حکم اعدام اعلام کردند.

با این حال، در پرونده‌هایی با چنین ابعاد سنگینی، پرسش اصلی این است که آیا همه کسانی که درباره یک حکم قضایی اظهارنظر می‌کنند، از تمام جزئیات پرونده و آنچه در روند رسیدگی قضایی مطرح شده، اطلاع دارند؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از روند قضایی این پرونده، حادثه میدان علیخانی با کشته‌شدن چهار نفر از نیروهای انتظامی و بسیج همراه بود و دادگاه پس از بررسی اتهامات مطرح‌شده علیه متهمان، برای تعدادی از آنان احکام سنگینی صادر کرد.

روایت مطرح‌شده در کیفرخواست و مستندات قضایی، از اقداماتی حکایت دارد که دادگاه آنها را مصادیق خشونت شدید دانسته است؛ اقداماتی که شامل حمله با سلاح سرد، وارد کردن جراحات شدید و آتش‌زدن برخی از قربانیان عنوان شده است.

از این منظر، برخی معتقدند کسانی که با عنوان «نه به اعدام» به این پرونده واکنش نشان می‌دهند، پیش از هرگونه موضع‌گیری باید با تمام ابعاد حادثه، گزارش‌های رسمی و جزئیات مطرح‌شده در دادگاه آشنا شوند؛ چراکه قضاوت درباره یک پرونده قضایی تنها بر اساس یک شعار یا یک روایت کوتاه، نمی‌تواند تصویری کامل از واقعیت ارائه دهد.

در حاشیه این پرونده، واکنش برخی چهره‌های شناخته‌شده و افراد مشهور نیز مورد توجه قرار گرفت؛ چهره‌هایی که در برخی بزنگاه‌های مهم مرتبط با منافع ملی و حوادثی که کشور را تحت فشار قرار داد، سکوت اختیار کردند، اما پس از اجرای احکام این پرونده با انتشار مطالبی در حمایت از شعار «نه به اعدام» دوباره در فضای عمومی ظاهر شدند.

این رفتار نوعی برخورد دوگانه است و ورود به چنین پرونده‌هایی بدون بیان کامل جزئیات حادثه، اقدامات منتسب به محکومان و روند رسیدگی قضایی، می‌تواند افکار عمومی را به سمت قضاوت‌های احساسی سوق می‌دهد. استفاده از یک شعار کلی برای تأثیرگذاری بر احساسات مردم، بدون توجه به حقوق قربانیان و ابعاد کامل پرونده، نمی‌تواند تصویری منصفانه از واقعیت ارائه دهد.

پیش از پیوستن به هر کارزار یا بازنشر هر شعاری، لازم است روایت کامل یک پرونده شنیده شود؛ چراکه در پرونده‌هایی که پای جان انسان‌ها، امنیت عمومی و خشونت‌های شدید در میان است، تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات ناقص می‌تواند به تحریف واقعیت منجر شود.

در نهایت، پرونده میدان علیخانی بار دیگر نشان داد که در موضوعات حساس اجتماعی و قضایی، آگاهی از همه ابعاد ماجرا پیش از هرگونه قضاوت یا بازنشر یک روایت، اهمیت ویژه‌ای دارد.

کد مطلب 6904895

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    نظرات

    • مهدی IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      53 50
      پاسخ
      از دستگاه محترم قضا تقاضا دارم درباره حکم اعدام یا زندان معترضین تلاش کنن تا جای امکان از حکم های سنگین جلوگیری کنن و تصمیمات شون جوری باشه که برای مردم قابل قبول باشه
      • IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
        45 43
        اگه عزیز خودتون هم این طوری وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و سوزانده شده بود هم باز همین حرف را می زدید؟ دوماً مگه حکم باید مورد پسند مردم باشه ؟ پس حکم زنا هم که سنگسار هست و مردم نمی پذیرند باید لغو بشه؟ خدا مصلحت جامعه را بهتر از امثال شما بلده
      • IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
        23 29
        در آمریکا حکم اعدام با صندلی الکترونیکی است که بسیار وحشیانه است در آمریکا معلول ذهنی را هم اعدام کردند در حالیکه در ایران محاکمه نمیشود عوض حکم اعدام با طناب دار باید قصاص شوند یعنی به همان روش داعشی گونه که ادم کشتن باید به درک واصل بشن
      • سپیده IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
        4 2
        اگر یکی از عزیزان شما رو به صورت فجیع بکشند میتونید بیایید اظهارنظر کنید و اونجا بگید اعدام نباشه. اگر دادگاه بخواد همچین اراذل و اوباشی جمع نکنه دیگه میشه جنگل. پات رو نمی‌تونی از خونه بیرون بزاری. ما از دستگاه قضا تقاضا داریم سران کودتا و فتنه هم دستگیر و به مجازات اعدام محکوم شوند. اینا شاخ و برگ بودن
    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      52 46
      پاسخ
      هر چی تروریست خائن رو هر چه زودتر اعدام کنین
    • ناشناس IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      55 3
      پاسخ
      خوبه قبل از اجرای احکام؛ مردم در جریان رسیدگی به پرونده مجرمان و جزئیات جنایات قرار بگیرن و در رسانه ها در این خصوص اطلاع رسانی بشه تا برای عمومی شائبه ایجاد نشه. در این موارد آگاهی بخشی و اطلاع رسانی بیشتر از سرعت عمل در اجرای حکم، مؤثر و لازمه. اساسا یکی از منافع اجرای احکام و حدود شرعی برای جامعه، توجه به جنبه پیشگیری از تکرار جرم و بعد تنبیه مجرم است؛ نه صرف سرعت عمل.
    • دریک IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      44 35
      پاسخ
      این مزدوران آمریکای صهیونیست رو باید به همان شکلی که مرتکب جنایت شده اند مجازات کنید
    • IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      47 35
      پاسخ
      هشتک نه به اعدام....یعنی .. آمریکا و اسرائیل شما میتوانید به ایران با اغتشاشات این خائتان حمله کنید!.‌.اعدام همکاران دشمن .یعنی نجات ملت از جنگ و‌کشتار...
    • ناشناس IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      36 27
      پاسخ
      کمپین آری به اعدام خائنین جنایتکارامریکایی واسرائیل راه بندازیدتاغلط کننددرامورایران دخالت کنند.البته خواسته ی رسیدگی به اوضاع جوانان ومشکلات آنان هم وجودداردزیرااین خواسته ی امریکاواسرائیل هم هست تاجوانان رادرکشورناامید وشکسته وبیکار ببیندتابتواندراحت ترنفوذکندوخواسته هایش رااعمال کندودقیقاازهمین افرادسواستفاده می کند.
    • مادر... IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      36 18
      پاسخ
      سلام بیاین هرجا هشتگ نه به اعدام دیدین زیرش یه هشتگ بزنین نه به اعدام بله به قصاص. قصاص چیه؟ قصاص یعنی هرچی با هرکی کردی مشابه بهش سرت بیارن. اعدام برا اینا عروسی باید باشه. اینا باید قصاص بشن. وقتی یه نفر اینقد حیوونه که یکی دیگه رو تیکه تیکه کنه بعد ببنده به تابلو بعد زنده زنده آتیشش بزنه بعد به جنازه اش هم حتی رحم نکنه یعنی اینقدر خطرناکه که اگر تو جامعه باشه من و بچه هامو خانوادم هم دیگه در امان نخواهیم بود. یعنی جامعه یه زامبی تو جامعه داره آزاد میگرده. #نه_به_اعدام_بله_به_قصاص
    • ریحانه IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      38 13
      پاسخ
      همونایی که الان نه به اعدام میگن اون موقع جوونهای بیگناه ووارد این قضیه کردن وازشون سوء استفاده کردن تا مملکت وبه آشوب بکشن شمارو به خدااول اونا رواعدام کنید که خون نیروهای بیگناه مسلح وهمه جوونهایی که گول خوردن به گردن اونایت لعنت به اینترنشنال لعنت به من وتو ورضا پهلوی که مملکت وبه آشوب وقتل کشیدن جوونها گول نخورید اونا دوست ما نیستن فرار کردن رفتن اونور هرگند وکثافتی میکنن واینجا ماروبه جون هم انداختن بیدار بشید
    • دایی IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      31 20
      پاسخ
      اول که معترض نبودند و اغتشاش گر و وحشی بودند دوم اینکه مدافعان امنیت شهید شدند اونم به بدترین حالت نه اینکه جان خود رو از دست دادند از ابتدا لطف کنید رعایت الفاظ رو بکنید و اما اون افرادی که به این اجرای قانون واکنش نشون داده و هشتک نه به اعدام می‌زنند اگر یکی از این شهدا از بستگان دور یا دوستانشون بودند (نه از نزدیکان حتی)آیا بازم این درخواست رو داشتند
    • منصوره IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      18 8
      پاسخ
      نه به اعدام یعنی هرچه هم ابعادقتل وسیع باشد بازهم اعدام را چاره کارندانیم و صورت مسئله راپاک نکنیم
    • IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      14 11
      پاسخ
      پشت پرده ی احکام اعدامها و ❞آری به اعدام❝ چیه؟! ... حدود ۱۷ کشور از ۱۹۵ کشور جهان در سال ۲۰۲۵ حکم اعدام اجرا کرده‌اند؛ یعنی کمتر از ۹ درصد کشورهای جهان! در مقابل، بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان یا مجازات اعدام را لغو کرده‌اند یا در عمل آن را اجرا نمی‌کنند. البته برخی از این کشورها هنوز مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده‌اند، اما سال‌هاست از آن استفاده نکرده‌اند.
    • طلا IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      11 4
      پاسخ
      خدا لعنت کنه همچین حیوون هایی را
    • مریم IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      13 7
      پاسخ
      سوره بقره یه ایه ای هست که میگه در قصاص حیات هست یعنی اگه قصاص نکنید شاید منتظر قتلهای دیگر باید باشیم ترحم بر پلنگ‌تیز دندان ستم کاری بود بر گوسفندان البته مسئولین هم باید کاری کنن که دشمن شرایط براش جور نشه که جولان بده
    • حسنی IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      12 6
      پاسخ
      به لحاظ تنویر و اقناع افکار عمومی باید سازمان های حقوقی بی طرف موضوع را بررسی و آزادانه اعلام نظر کنند تا مردم قانع شود.
      • سپیده IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
        1 2
        سازمان حقوقی بی‌طرف؟!! یعنی جرم اینجا اتفاق افتاده. هموطن ما کشته شده. یارو جنایت کرده بعد ما یا اینکه خودمون دادگاه و قانون داریم بریم بگیم دادگاهی که زیر نظر آمریکا هستی و کل این آشوب ها زیر سر شماها بوده بیایید حکم بدید!!! شماها واقعاً فکر هم می کنید و حرف میزنید؟
    • IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      2 3
      پاسخ
      از کی تا حالا باید از مردم برای اجرای حکم خدا اجازه گرفت؟؟همین کسانی که نه به اعدام میگن..اگه برادر و همسر خودشون رو همینجوری زجر کش کنن..درجا میگن قصاص می‌خواهیم...کاش تو همون میدان اصفهان به همان شکل میکشتینشون این وحوش رو
    • IN ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      0 1
      پاسخ
      کودتای دی ماه که از ۷ دی با تجمع به نام بازاریان کلید خورد و در ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ دی به گفته اسرائیل ستون پنجم موساد که با ماهواره و گوشی استارلینک در سطح کشور هدایت می‌شدند هدفشان تسخیر مراکز نظامی و توزیع سلاح و .....ایران را مانند لیبی به چندین شهر با فرماندهی غیر متحدتر کنند و منتظر دستورات بعدی توسط اسرائیل بمانند ، دستگیری و اعدام بعضی از رده های دوم و سوم کمی از آلام هموطنان کم می‌کند ولی لیدرها و خودفروخته های اصلی مخفی هستند
    • مریم IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      0 1
      پاسخ
      شبکه ها وفضاهای مجازی دراختیار دشمنان این کشورو این مردم است واکثر مخاطبان این شبکه ها وسایتها هم همسو با دشمن هستند و اظهارنظرشون باب میل دشمنه ونباید به نظراتشان توجهی کرد

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