گسترش حجاب در سینمای مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، حضور زنان و دختران محجبه در فیلمهای سینمایی مصر در حالی است که آنان به‌راحتی می توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند و بی‌آنکه حجاب عیبی برای آنان محسوب شود به عنوان زنان و دختران محجبه فعالیت کنند.

این در حالی است که با توسعه و افزایش روند حجاب در سینماهای مصر وزیر سابق ارتباطات این کشور از ترس سیطره جریان دینی در رسانه‌ها به‌شدت با ظهور زنان محجبه در تلویزیون مخالفت کرد. ابا این همه اینک زنان محجبه بیشتر برنامه‌های تلویزیونی را پوشش می‌دهند.

وحید حامد فیلمنامه‌نویس مصری معتقد است: ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که لباس رسمی جامعه باید در آن وجود داشته باشد، وقتی در زمانی زندگی می‌کنیم که زنان محجبه هستند، باید از شخصیتهای محجبه بهره‌مند شد. فرقی نمی‌کند که این شخص مثبت یا منفی باشد. چرا که حجاب نشانه تقوا و ایمان نیست بلکه به نوع لباس نگاه می‌کنیم زیرا حجاب به‌ نوعی پوشش اجتماعی تبدیل شده است و به عنوان مد دینی نیست.

یسری نصرالله به عنوان کارگردان مصری نسبت به قداست دادن به زنان محجبه در نقشهای آنها هشدار داد و اظهار داشت: این پوشش نشانگر هویت و کارهای شخص نیست. حجاب نشانگر مرجع دینی نیست، بلکه نمایانگر مشارکت در فعالیتهای اجتماعی است. بنابراین نه تنها در سینمای مصر بلکه در سینمای کشورهای اسلامی حجاب نشانه دین نیست بلکه پوشش اجتماعی آن کشور را نشان می‌هد و شخص را از زندگی عاطفی، درگیریهای سیاسی و دیگر مسائل محروم نمی‌کند.

این کارگردان در ادامه تصریح کرد: حجاب در سینماهای مصر طی سالهای اخیر بسیار حساس شده است؛ به طوری که بسیاری از سینماگران در طول این سالها در تعامل با مسئله حجاب بسیار محتاط عمل می‌کنند و با توجه به حساسیت، این موضوع هم‌اکنون در مرحله آزمایشی قرار دارد.

علی ابوشادی رئیس مسابقات اصناف هنری مصر هم با اشاره به اینکه برخی ازمؤسسات دینی در پی فیلمهایی که زنان محجبه شخصیتهای منفی هستند، واکنشهای زیادی نشان داده‌اند، اظهار داشت: آنها حق دارند که مخالفت کنند و این طبیعی است که درگیری افکار به وجود آید؛ اما حق مصادره و یا مجازات و حتی دخالت ندارند.

یکی از زنان بازیگر مصر یادآور شد: با وجودی که حجاب پوشش دینی و بر هر زن مسلمانی واجب است، اما زنان محجبه در سینما ممکن است که شخصیت مثبت و یا منفی داشته باشند و این طبیعی است تا مردم به‌راحتی بتوانند آنها را بپذیرند.

این در حالی است که حدود دو سال پیش برای نخستین بار یک برنامه تلویزیونی با حضور مجری محجبه برگزار شد که این امر تحولی ناگهانی در برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌های این کشور ایجاد کرد.