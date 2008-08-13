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۲۳ مرداد ۱۳۸۷، ۲۰:۱۷

حزب موتلفه اسلامی :

تحقق سند چشم انداز در گرو اعتقاد فراگیر به جوانگرایی است

تحقق سند چشم انداز در گرو اعتقاد فراگیر به جوانگرایی است

حزب موتلفه اسلامی در بیانیه ای به مناسبت روز جوان با اشاره به اعتقاد کامل این حزب به جوان و جوانگرایی تاکید کرده است که تنها در صورت فراگیر شدن این اعتقاد در تمام سطوح کشور است که می توان به چشم انداز 1404 چشم دوخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی در این بیانیه با اشاره به تقارن روز جوان با میلاد حضرت علی اکبر (ع) آورده است : جوانان ایران زمین نیز به خوبی بر این اسوه اقتدا نموده اند و همواره در برهه های حساس این دیار به خوبی امتحان اتحاد و غیرت را پس داده اند.

درادامه آمده است : برخی از مظاهر این امر را می توان در تاریخ انقلاب جست ، آن روز که جوانانی غیور در آغاز نهضت امام (ره) دعوت او را لبیک گفتند و حماسه هایی همچون 15 خرداد خلق نمودند. آن روز که در بهمن 57 به گرد تندیس آزادی و عدالت و شجاعت در سراسر این سرزمین طوافی مردانه و پایبند داشتند. روزگاری که در گستره ای به وسعت غرب قهرمان و جنوب سرفراز به پای نهال انقلاب نشستند تا دست متجاوز به میهن اسلامی را کوتاه کنند . در دوران سازندگی که آستین همت برای ساخت این کشور بالا زدند و امروز این همه پیروزی در عرصه های مختلف بویژه در عرصه جهاد علمی و تولید علم و فناوری در صنایع مختلف هسته ای ، هوا و فضا، نظامی، دارو و درمان و ... خلق نموده اند همه و همه توسط نسل به نسل جوانان این مرز و بوم رقم خورده است و ایستادن امروز ایران اسلامی بر قله رفیع استقلال ، آزادی و مردمسالاری دینی میسر نبود مگر با اتکا و اعتماد بزرگ امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب به جوانان کشور.

در این بیانیه با اشاره به اینکه حزب موتلفه اسلامی نیز بر اساس اعتماد بنیانگذار کبیر انقلاب به جوانانی همچون شهیدان عراقی، امامی، لاجوردی ، اندرزگو و ... تاسیس گردید اعلام کرده است : امروز نیز به عنوان قدیمی ترین حزب در کشور همچنان مفتخر است که همکاری جوانان را در حزب در جایگاههای خطیر و تاثیرگذار داراست.

در ادامه این بیانیه می خوانیم : بی شک ایران اسلامی که بخش عمده جمعیت آن را نیروهای جوان تشکیل می دهد همواره به عنوان خاستگاه استعدادها و نخبگان مورد رشک ملل دیگربوده و منبعی لایزال از پویایی و پایایی را به پای درخت تناور و تمدن ایرانی رهنمون می شود ، اما در پس این پرده سرشار از حماسه و غرور دنیایی است که برنامه ریزی و همت بیشتری را طلب می نماید. اشتغال، تحصیل، ازدواج، تامین اجتماعی، امنیت شغلی و ... در کنار معضلات متعدد اقتصادی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی جوانان خود را بروز می دهد. این امر بدون احتساب بلایای اجتماعی مانند اعتیاد و ... محیط جوانان است. مسئولان باید به دنبال بهترین راه حلها برای چنین مشکلاتی باشند، چرا که سالمترین جوانان، جوانان ایران اسلامی هستند.

موتلفه اسلامی تاکید کرده است : نسل جوان ما امروز به موقعیت بسیار ممتازی برای تامل و اندیشه کردن رسیده که در سایه فرصتهای پس از انقلاب اسلامی پدید آمده است و در صورت رفع دلمشغولی های کاذب می توان امید داشت ایران 1404 در همان افق بلندی که در چشم انداز بیست ساله ترسیم گردیده است در قله عزت و اقتدار بر خود ببالد.حزب موتلفه اسلامی در عمل اثبات نموده است که نه تنها به جوانان اعتنا و اعتماد بلکه اعتقاد کامل به جوان و جوانگرایی دارد و تنها در صورت فراگیر شدن این اعتقاد در تمام سطوح کشور است که می توان به چنین چشم اندازی چشم دوخت.

کد مطلب 732674

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