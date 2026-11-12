https://mehrnews.com/x3dBfc ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۱ کد مطلب 7009067 استانها گلستان استانها گلستان ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۱ رامیان بیدار است؛ شکوه همدلی در قرار شبانه مردم رامیان- مردم رامیان در اجتماع شبانه، با حضوری حماسی و یکدل، جلوهای از اتحاد و پایمردی را به نمایش گذاشتند. دریافت 9 MB کد مطلب 7009067 کپی شد مطالب مرتبط مردم اسفراین در شب ۲۵۷ تجمعات شبانه عزای فاطمیه را اقامه کردند خیابانهای شیروان میزبان روضههای فاطمی شد استقبال و وداع با سه شهید خوشنام در تجمع شبانه یاسوج اجتماع فاطمی مردم سلماس در شب ۲۵۷ مقاومت ملی حماسه مردم دیار گروس در اجتماعات شبانه همزمان با ایام فاطمیه(س) شب وداع با ۵ شهید گمنام در بابل وداع با پیکر مطهر شهید در اجتماع شبانه مردم رامسر سوگ فاطمی و حضور حماسی مردم اردستان در شب ۲۵۷ برچسبها گلستان رامیان تجمع مردمی
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