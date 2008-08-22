تاکید حزب الله بر گرفتن انتقام خون عماد مغنیه / شکایت لبنان از رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هآارتص، کابینه لبنان امروز طرحی راتصویب کرد که طبق آن رسما دولت لبنان از تهدید اسرائیل علیه امنیت خود به شورای امنیت سازمان ملل شکایت می کند.

فواد سینیوره، نخست وزیر لبنان با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به لبنان در جنگ 33 روزه، شکایت رسمی دولت لبنان را ناشی از سابقه تجاوزگری اسرائیل و همچنین تهدیداتی دانست که این روزها از سوی مقامات این رژیم علیه بیروت صورت می گیرد.

درعین حال، یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان هم به یک روزنامه کویتی گفت: حزب الله لبنان در حال برنامه ریزی برای گرفتن انتقام خون شهیدعماد مغنیه، فرمانده ارشد نظامی خود است.

این منبع ادامه داد: انتقام حزب الله شدید خواهد بود و رژیم صهیونیستی و ژنرال های آن روی آرامش را نخواهند دید.

این روزنامه صهیونیستی از ایجاد موجی از هراس در میان مقامات رژیم صهیونیستی بعد از ترور عماد مغنیه و اعلام انتقام از سوی حزب الله خبر داد.

رژیم صهیونیستی در هفته اخیر تدابیر امنیتی را به علت هراسی که از حملات حزب الله لبنان دارد تشدید کرده است.

مغنیه شامگاه سه شنبه 23 بهمن 86 توسط رژیم صهیونیستی و در نتیجه انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده درشهر دمشق- پایتخت سوریه- به شهادت رسید. مغنیه یکی از رهبران برجسته نظامی حزب الله در جریان جنگ 33 روزه تابستان 2006 بود که با شکست رژیم صهیونیستی همراه بود به شمار می رفت.

درپی این اقدام تروریستی، منابع نزدیک به حزب الله فاش کردند: عملیات ترور عماد مغنیه با هزینه یکی از مسئولان کشورهای حاشیه خلیج فارس و حمایت فنی آمریکا و طرح اسرائیل و همکاری سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی برخی کشورهای عربی انجام شد.