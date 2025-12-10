به گزارش خبرنگار مهر، مهران حاجیان در دیدار با وحید محمدی یکتا مدیرکل استان‌های خبرگزاری مهر اظهار داشت: طرح جامع منطقه نمونه بین‌المللی گردشگری علی‌صدر که مصوبه هیأت وزیران را دارد، در حال طی مراحل نهایی است.

وی افزود: این طرح می‌تواند بستر پذیرش و سرمایه‌پذیری چند ده همتی را برای منطقه به ارمغان آورده و در مدت ماندگاری گردشگران تأثیر بسزایی داشته باشد.

اشتغالزایی و تمرکز بر نیروی بومی

حاجیان با اشاره به اشتغال مستقیم ۳۰۰ نفر در این شرکت گفت: بیش از ۹۰ درصد پرسنل این شرکت از اهالی بومی منطقه هستند.

او این موضوع را دلیلی برای مهاجرپذیر شدن روستای علی‌صدر و رونق اشتغال در آن دانست.

جهش فروش اینترنتی و هوشمندسازی

مدیرعامل شرکت علی‌صدر از تحولات دیجیتال در این مجموعه خبر داد و گفت: با اقدامات انجام‌شده در حوزه هوش مصنوعی، آی‌تی و فروش اینترنتی، سهم فروش بلیت آنلاین را از ۰.۳ درصد به ۳۰ درصد رساندیم که رشدی هزار درصدی را نشان می‌دهد.

او از مذاکرات با برخی بانک‌ها برای توسعه فروش دیجیتال خبر داد و افزود: هزینه زیادی برای هوشمندسازی غار انجام دادیم تا جریان حرکت مسافران را رصد و مدیریت کنیم. تمام سیستم‌ها را آنلاین کرده و پلتفرم خود را از صرفاً بلیتفروشی به ارائه محتوای مسافری گسترش دادیم.

حاجیان توضیح داد: اکنون با خرید بلیت غار، پیشنهاد بازدید از سایر مکان‌های گردشگری منطقه به مسافر ارائه می‌شود. همچنین با فروش اینترنتی، بازار سیاه بلیت را جمع کردیم.

معرفی جاذبه‌های مغفول مانده غرب کشور

وی بر ضرورت معرفی پتانسیل‌های گردشگری غرب کشور تأکید کرد و به چند جاذبه کمترشناخته شده در استان همدان از جمله روستای شیرین‌سو(دارای فسیل‌های دریایی بسیار خاص و یکی از زیباترین تالاب‌های کشور)، روستای اَکنلو (به روستای پروفسور بالتازارمشهور است و تنها روستای پزشکی خاورمیانه است. اولین پایگاه مؤسسه پاستور ایران برای مقابله با طاعون در این روستا احداث شد و هنوز هم فعال است) روستای گاوزبان (رویشگاه طبیعی گیاه گل‌گاوزبان) و روستای سراب که میزبان غار زیبای سراب است؛ اشاره کرد.

اولویت‌های بازاریابی و مشکل قیمت بلیت

حاجیان اولویت اول در بازاریابی را معرفی جاذبه‌های روستایی همدان به استان‌های تهران، البرز، اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گیلان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، قزوین و مازندران و سپس بازارهای خارجی مانند عراق، پاکستان، ازبکستان، روسیه و چین عنوان کرد.

او به مشکل قیمت بلیت اشاره و خاطرنشان کرد: پایین بودن قیمت بلیت غار علی‌صدر که از سوی دولت تعیین می‌شود، امکان حمایت و حفاظت لازم از این جاذبه طبیعی را فراهم نمی‌کند. قیمت بلیت این غار از بسیاری امکانات گردشگری ساخت‌دست بشر کمتر است که درست نیست.

ایده‌های نو: از گردشگری تجربه‌محور تا پناهگاه احتمالی

مدیرعامل علی‌صدر از اجرای «محصول مدیتیشن» در غار خبر داد و گفت: نسل جدیدی از گردشگری تجربه‌محور خاص را در داخل غار پیاده کردیم.

وی در پایان به یک ایده مطالعاتی اشاره کرد: در دوران جنگ، مطالعاتی انجام دادیم که نشان می‌داد می‌توان از ظرفیت غار به عنوان پناهگاه استفاده کرد.

تخفیف ویژه برای همدانی‌ها

حاجیان در پایان از اختصاص تخفیف ویژه خرید بلیت برای دارندگان کد ملی همدانی در سراسر کشور در ماه آذر خبر داد و گفت: این اقدام به پاس قدردانی از میهمان‌نوازی مردم همدان در فصل‌های پیک گردشگری انجام شده است.