کاوشهای باستان شناسی شهر قدیم قاین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرپرست کاوشهای باستان شناسی شهر قدیم قاین در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص برنامه های باستان شناسی قاین گفت: مطالعات و گمانه زنی های باستان شناسی سال گذشته که به منظور تعیین محدوده شهر قدیم قاین در گستره وسیعی صورت گرفت، این فرضیه را مطرح کرد که مسجد کنونی قاین نمی تواند همان مسجد کهن موره اشاره ناصرخسرو در سال 444 هجری قمری باشد، زیرا به لحاظ سبک معماری با مساجد دوران سلجوقی همخوانی ندارد و شالوده آن نیز بر روی خرابه های قبل از دوران ایلخانی گذاشته شده است.

رجبعلی لباف تصریح کرد: در بررسیهای سطحی و گمانه زنی هایی که در گذشته صورت گرفته بود در حاشیه جنوبی شهر کنونی و میانه عرصه شهر کهن قاین بقایای بنای عظیم سنگی مشاهده شد که به شاهزاده حسین معروف است اما مطالعات باستان شناسی این واقعیت را نشان داد که آنچه به عنوان مزار شاهزاده حسین مورد مراجعه و توجه مردم قرار می گرفته، فضای معماری کوچکی بر فراز خرابه های بنای بزرگ سنگی بوده که در گذشته منهدم شده و به صورت تپه ای مرتفع درآمده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر آن خاکبرداری محل به منظور ایجاد بلوار منجر به پیدایش مقطع دیوارهای سنگی شده بود که گسترش بنای بزرگ سنگی را به اطراف نشان می داد و در گمانه زنیهای سال گذشته پیرامون آن مجموعه معماری شالوده دیوارها، پایه ها، کف، گچ اندود و حوض آبی مشاهده شد که در مجموع می توانست متعلق به یک مسجد بزرگ باشد.

وی افزود: فصل جدید کاوش با هدف دسترسی به عناصر مختلف معماری و روشن کردن وضعیت پلان این مسجد در پایان سال 87 خواهد بود.

وی تصریح کرد: فصل جدید کاوشهای باستان شناسی شهر قدیم قاین با اعتباری بالغ بر 540 میلیون ریال از تاریخ پنج شهریور ماه جاری آغاز و به مدت دو ماه ادامه خواهد یافت.