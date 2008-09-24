همدان قلب دفاعی کشور در طول سالهای دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در جریان هشت سال دفاع مقدس اغلب کشور درگیر جنگ بودند و حتی استانهایی که دورتر از مرکز جنگ قرار داشتند با اهدای شهید و اعطای کمکهای مادی و معنوی نقش بسزایی در جنگ تحمیلی ایفا کردند.

در این میان استانهای غربی و شمال غربی کشور و جنوب کشور که به طور مستقیم درگیر جنگ بودند زحمات و صدمات بیشتری متحمل شدند که سهم برخی استانها به حق ستودنی است.

استانهایی از جمله کرمانشاه، کردستان، ایلام و خوزستان از آن جمله اند. اما اولین استان پس از استانهای مرزی در غرب کشور استان همدان است که همواره به بهترین وجه ممکن در دفاع مقدس حضور داشت و خونهای بسیاری برای آبیاری نهال نورسته کشور تقدیم کرد.

از همان اولین روزهای انقلاب و جنگ شیر مردانی از تبار انصار الحسین (ع) از استان همدان ظهور کردند تا با یک اشارت از امام خویش، تیرگی شب را شکافته و در شن های سوزان و ملتهب جنوب و صخره های سر به فلک کشیده غرب بر متجاوزان بتازند .

آنان مردانی بودند که از کوچه پس کوچه های استان همدان، هر چند با عناوین مختلف بسیجی، سپاهی، ارتشی، جهادی و غیره ،اما یک دل و یک صدا، بهم پیوستند و چونان سیلابی عظیم در جای جای جبهه ها بنیان دشمن را بر کندند .

آنان از تبار همان هایی بودند که در برابر خونخواران و جنایتکاران، نه گفته و مردانه ایستادند و قدم بیگاناگن و متجاوزان را چون گذشته قطع کردند و از آن پس داستان حماسه های خونین شان منظومه ای شد از نور و روشنی تا مسیر هدایت آنانی باشند که دل به حقیقت سپرده اند .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سپاه پاسدران همدان با محوریت شهید محراب آیت الله مدنی تشکیل شد و از همان آغاز که غائله ضد انقلابیون در کردستان در حال ریشه دواندن بود با هدایت شهید مدنی جوانان انقلابی در قالب اکیپهایی در جای جای کردستان علیه گروهکهای ملحد و وابسته به شرق و غرب، رزمیده و حماسه آفرینی کردند.

در همین زمان سربازان و افسران انقلابی استان همدان در قالب لشکر 28 کردستان در پادگان سنندج در حالی که زیر آماج حملات و محاصره کامل دشمن قرار داشتند، مقاومت کرده و با حفظ پادگان به تعبیری کردستان را حفظ کردند .

همچنین نیروهای سپاه همدان در عملیات آزادسازی شهرهای پاوه، مریوان، سقز، مهاباد، بانه، بیجار، قروه، دهگلان و از همه مهمتر شکستن محاصره سنندج نقش اساسی ایفا کردند .

در نوزدهم تیرماه 1359 حضور به موقع نیروهای سپاه همدان در پایگاه شهید نوژه موجب عقیم ماندن کودتای آمریکایی در این مکان شد که در پی آن ده ها نفر دستگیر و چندین نفر از کودتاچیان به هلاکت رسیدند.

با شروع شرارتهای دشمن بعثی نیروهای همدان اولین نیروهایی بودند که در تابستان 1359 در پاسگاه های مرزی سرپل ذهاب - قصر شیرین حضور پیدا کرده و پاسگاه های دارخور، تیله کوه، باویسی، باباهادی و هدایت را با قدرت پدافند کردند .

پس از شروع جنگ، پدافند محور میانی سرپل ذهاب، محور شمالی مهران و همچنین محور مریوان بر عهده رزمندگان همدانی بود .

در همین زمان دلاوران نیروی زمینی ارتش در قالب تیپ سوم زرهی شهید قهرمان به سرعت خود را به محور جنوب رسانده و در منطقه دزفول به عنوان یگان احتیاط استقرار یافتند .

نیروهای جهاد سازندگی نیز با تمامی توان علاوه بر رساندن کمک های مردمی به جبهه های غرب، امکانات مهندسی خود را در منطقه سرپل ذهاب مستقر کرده و با تمامی توان عملیات های راه سازی، پل سازی و احداث سنگر و خاکریز در این محور ایفای نقش کردند .

تیز پروازان پایگاه شهید نوژه در راستای سرکوب متجاوزین از اولین روز هجوم اقدام به پرواز و بمباران مواضع دشمن در عمق خاک عراق کرده و بسیاری از امکان نظامی و اقتصادی او را فلج کردند .

تلاش و فداکاری فرزندان این مرز و بوم خشم دشمن را از همان ابتدا به اوج رسانید به نحوی که استان همدان از اهداف ثابت حملات هوایی دشمن قرار گرفت و لذا در هفته اول شروع جنگ فرودگاه همدان، پایگاه نوژه و ماهواره اسدآباد بارها مورد حمله هوایی قرار گرفت که با عکس العمل به موقع سیستمهای پدافندی و هواپیماهایی شکاری پایگاه شهید نوژه طی یک هفته 10 فروند هواپیمای دشمن در آسمان استان ساقط شدند .

دشمن در منطقه قصر شیرین بارها اقدام به تک نمود که به قصد تصرف شهر سرپل ذهاب بود اما با رشادت رزمندگان استان همدان مجبور به عقب نشینی شد .

پاسداران استان همدان در تشکیل تیپ 27 محمد رسول الله (ص) نقش بسزایی داشتند و همچنین یگان هایی مانند لشکر 3 ویژه شهدا و لشکر 43 مهندسی امام علی (ع) مملو از حضور پر رنگ رزمندگان استان همدان بود .

در سال 1361 با تشکیل تیپ 32 انصار الحسین (ع) حضور حماسی دلاوران استان همدان به صورتی منسجم و در قالب یگان استانی هویدا شد و تا واپسین روزهای دفاع مقدس این گروه به صورت لشکر 32 انصار الحسین (ع) ادامه داشت .

در طول دوران دفاع مقدس رزمندگان سپاه بسیج استان در 30 عملیات پدافندی شرکت داشتند که از مهمترین آنها می توان عملیاتهای بازی دراز اول، شهیدان رجایی و باهنر، مطلع الفجر، فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، ثارالله، مسلم بن عقیل، امام زین العابدین(ع)، والفجر 2 ، والفجر 5 ، تحریر القدس، عاشورا، قادر، والفجر 8 ، صاحب الزمان (عج)، انصار، کربلای 4 ، کربلای 5 ، کربلای 8 ، نصر 4 ، بیت المقدس 2 ، والفجر 10 و عملیات تاریخ ساز و حماسی مرصاد را نام برد .

همچنین در بیش از 20 مأموریت پدافندی که هر یک ماه ها به طول انجامید رزمندگان دلیر همدانی نیز شرکت داشتند .

دلاوران ارتشی تیپ قهرمان بین سال های 59-1358 حضوری حماسی در منطقه کردستان داشتند و با شروع جنگ تحمیلی در عملیات های نصر، رجایی و باهنر، ابو حمیظه، طریق القدس، بیت المقدس، محرم و الفجر مقدماتی نقشی اساسی داشتند و چندین مورد نیز عملیات های پدافندی را در منطقه جنوب و جنوب غربی به اجرا در آوردند .

تیز پروران پایگاه شهید نوژه نیز که از آغازین روزهای تجاوز ضربات متوالی به پیکره رژیم بعثت وارد کرده بودند کماکان به عملیات های هوایی علیه دشمن ادامه می دادند .

عملیات های هوایی مانند H3 برفراز پایگاه الولید عراق که منجر به انهدام بیش از 50 درصد از هواپیماهای دشمن و نیز عملیات هوایی بر فراز آسمان بغداد و بمباران پالایشگاه الدوره توسط خلبان شهید عباس دوران که به حق عباس دوران بود و با انجام این عملیات ضربه مهلک سیاسی به حیثیت رژیم عراق وارد شد و اجرای کنفرانس سران غیرمتعهدها در بغداد منتفی شد که به منزله بزرگترین شکست سیاسی عراق در عرصه بین امللی محسوب شد و تا مدتها رژیم بعثی را در انزوای سیاسی قرار داد .

پرسنل این پایگاه علاوه بر شرکت فعال خود در تمامی عملیات های هوایی علیه دشمن، آسمان غرب کشور را تحت پوشش داشته و از تجاور هواپیماهای دشمن جلوگیری می کردند و در طول هشت سال دفاع مقدس دهها فروند از هواپیماهای دشمن توسط هواپیماهای شکاری و سیستم پدافند پایگاه شهید نوژه سرنگون شدند .

دلاوران نیروی انتظامی استان همدان در قالب کمیته، ژاندارمری و شهربانی در طول جنگ حضوری چشمگیر داشتند و به صورت اعزام های مستمر در مناطق آفندی و پدافندی به یگان های موسی بن جعفر (ع)، روح الله و سایر یگانها گسیل شده و نقش آفرینی کردند .

سنگر سازان بی سنگر استان همدان نیز پا به پای همرزمان نظامی خود در جبهه های جنوب و غرب با انجام فعالیت های مهندسی، فرهنگی، بهداشتی، و با راه اندازی ستاد پشتیبانی جنگ در کنار کمیته امداد، هلال احمر و استانداری در جمع آوری و ارسال کمک های مردمی نقش اساسی را ایفا کردند .

رزمندگان جهاد سازندگی استان همدان در عملیات های بازی دراز، قراویز، والفجر 2 ، والفجر 4 ، والفجر 9 ، بدر، کربلای 4 ، کربلای 5 ، کربلای 7 ، نصر، نصر 8 ، بیت المقدس 2 و 3 ، شرکت نموده و در سخت ترین شرایط موجود حماسه های احداث جاده بازی دراز، پل سیدالشهداء و مناطق سردشت، بانه، سرپل ذهاب، و غیره حماسه آفرینی نمودند .

مردم استان همدان طی هشت سال دفاع مقدس هشت هزار شهید و بیش از 17 هزار جانباز و نزدیک به یک هزار آزاده سرافراز را در پرونده خود جای داده اند .

از استان همدان بیش از 80 هزارنفر در قالب بسیج و بیش از 20 هزار نفر نیروی مردمی در قالب جهاد سازندگی، هلال احمر و ستاد پشتیبانی جنگ به جبهه های نور علیه ظلمت اعزام شدند .

در وصف پشتیبانی مردم استان از فرزندان رزمنده خود می توان تقدیم بیش از هشتاد هزار واحد خون به رزمندگان بیش از 10 میلیارد ریال و هزارن قطعه طلا و جواهرات و هزاران دستگاه کامیون کمکهای غیرنقدی را نام برد .

برپایی ده ها ایستگاه صلواتی و آشپزخانه در جنوب غرب به همت والای مردم استان همدان انجام شده است که در یک مورد روزانه بیش از 40 هزار رزمنده در جنوب به طور کامل از طریق آشپزخانه استان همدان تغذیه می شدند .

هچنین توسط ستاد بازسازی مناطق جنگ زده سرپل ذهاب که متولی آن استان همدان بوده است، نزدیک به دو هزار اوحد مسکونی، صنعتی، تجرای، و آموزشی بازسازی و یا نوسازی شدند که تمامی هزینه ها و نیروهای انسانی آن از استان تأمین می شد .

مردم مهمان نواز استان همدان در طول دوران دفاع مقدس از 30 هزارمهاجر جنگ تحمیلی میزبانی نمودند و با اسکان و تأمین تمامی مایحتاج زندگی آنان از غم فراق عزیزان، دیار و کاستی هاشان را زدودند .

حضور گسترده و حماسی مردم استان همدان در صحنه های رزمی و پشتیبانی جنگ به گونه ای بود که دشمن در کینه ورزی با آنان بیش از 300 بار آسمان استان همدان را مورد تجاوز هواپیماهای خود قرار داد و خلال آن بیش از 130 بار نقاط مسکونی بمباران و یا مورد حمله موشک زمین به زمین واقع شد که طی آن حدوداً 800 نفر از مردم بی گناه به شهادت رسیدند که 336 نفر از بانوان و نزدیک به 20 نفر هم کودکان بودند .