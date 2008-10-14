برگزاری جشنواره قرآنی سراسری مهر مبین در اراک

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی در این مراسم گفت: یکهزار و 218 اثر از استانهای کشور در بخشهای فرهنگی، هنری، ادبی و وبلاگ نویسی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که از این تعداد، 876 اثر هنری، 174اثر فرهنگی، 13اثر وبلاگ نویسی و بقیه ادبی است.

محمد تقی حقی افزود: فراخوان این جشنواره از حدود شش ماه گذشته انجام شد و آثار تا پایان شهریورماه گذشته به دبیرخانه این جشنواره ارسال که 47 اثر به عنوان اثر برگزیده انتخاب و معرفی شد.

وی تصریح کرد: شرکت‌ کنندگان آثار خود را در بخش هنری شامل نقاشی، عکاسی، خوشنویسی و در بخش فرهنگی شامل نشریه‌ دیواری، تحقیق، مقاله‌ نویسی و در بخش ادبی شامل شعر، داستان و متن ادبی به دبیرخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی ارسال کردند.

حقی هدف از برگزاری این مراسم را ترویج باورهای دینی، آشنایی کودکان و نوجوانان با مفهوم انتظار، بروز خلاقیت و شکوفایی استعدادها در عرصه هنر و ادبیات دینی و تبیین ولایت عنوان کرد.

وی عنوان کرد: در این جشنواره گروه های سنی کودک، نوجوان ، مربیان و داوطلبان آزاد استانهای مرکزی، همدان، مازندران، اصفهان، چهار محال و بختیاری، آذربایجان غربی و زنجان حضور دارند.

حقی خاطر نشان کرد: در پایان این جشنواره از شش اثر فرهنگی در رده سنی نوجوانان، مربیان و داوطلبان آزاد، 9 اثر هنری در رده سنی کودک، نوجوان، مربیان و داوطلبان آزاد، 9 اثر ادبی در رده های سنی نوجوانان، مربیان و داوطلبان آزاد و سه اثر وبلاگ نویسی از کلیه گروه ها تقدیر می شود.