۹۹۳ اثر فرهنگی، هنری و ادبی طی جنگ رمضان در گیلان تولید شده است

به گزارش خبرنگار مهر، الهام کمالپور پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر گفت: از آغاز جنگ رمضان تا دهم فروردین ۱۴۰۵، در مجموع ۹۹۳ اثر فرهنگی، هنری و ادبی توسط مربیان، کارشناسان و اعضای مراکز فرهنگی هنری این مجموعه در استان تولید شده است.

وی افزود: این آثار همزمان با جنگ رمضان و به منظور ترویج ارزش های اخلاقی و فرهنگی، تقویت روحیه میهندوستی و معرفی الگوهای ایثار و مقاومت به کودکان، نوجوانان و خانواده ها انجام شده است.

سرپرست معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان توضیح داد: از مجموع آثار ثبت شده، ۵۳۰ اثر در بخش فرهنگی شامل قصه گویی، معرفی کتاب، کتابخوانی، پادکست، رجزخوانی و پویش پرچم، ۳۴۳ اثر در بخش هنری دربرگیرنده نقاشی، خوشنویسی، سفالگری و کاردستی و ۱۲۰ اثر در حوزه ادبی شامل شعر و دلنوشته است.

وی افزود: روند تولید این آثار پس از برگزاری نشست شورای فرهنگی و با تأکید بر ضرورت تولید محتوای مناسب برای کودکان و نوجوانان آغاز شد و با همکاری مربیان، کانون یاران و اعضای باشگاه خبرنگاران نوجوان ادامه یافت.

به گفته کمالپور، آثار تولیدشده پس از بررسی و تأیید کارشناسان در گروه های کانونی و غیرکانونی در سطح استانی و ملی منتشر شدهاند.